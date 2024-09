Xiaomi macht es wie Huawei – und Samsung verschläft einen großen Trend

Huawei hat die Smartphone-Welt mit dem Mate XT begeistert. Es handelt sich um das weltweit erste Smartphone, das sich zu einem großen Tablet ausklappen lässt. Xiaomi soll genau das gleiche Design für ein kommendes Modell nutzen, während Samsung den Trend komplett verschläft.

Xiaomi entwickelt doppelt faltbares Smartphone

Huawei hat es mit dem Mate XT vorgemacht und Xiaomi wird wohl nachziehen. Schon 2019 hatte das chinesische Unternehmen darüber nachgedacht, ein doppelt faltbares Smartphone zu bauen. Damals war die Zeit dafür noch nicht reif. Das soll sich ändern. Huawei hat gezeigt, dass es funktioniert, und Xiaomi soll bereits 2025 mit einem eigenen Doppel-Falt-Gerät nachziehen (Quelle: GSMArena).

Anzeige

Xiaomi soll dabei schon 2022 ein Patent eingereicht haben, in dem genau das gleiche Design wie das vom Huawei Mate XT zu sehen ist. Also ein großes und durchgängiges Display, das an zwei Stellen geknickt werden kann, um es in ein Smartphone zu verwandeln.

Im Video könnt ihr euch anschauen, wie das bei Huawei funktioniert:

Huawei Mate XT: Smartphone-Revolution wird Realität

Samsung schlägt anderen Weg ein

Während Huawei und Xiaomi das klassische Falt-Smartphone auf das nächste Level bringen und viele Fans begeistern, soll Samsung einen komplett anderen Weg einschlagen. Statt das Falt-Smartphone weiterzuentwickeln, soll Samsung an einem ausrollbaren Gerät arbeiten, das über ein riesiges 12,4-Zoll-Display verfügt.

Anzeige

Huawei und Xiaomi schlagen also einen anderen Weg ein als Samsung bei innovativen Geräten. Mir persönlich gefällt das Huawei Mate XT sehr gut und ich könnte mir die Nutzung im Alltag vorstellen. Ein Tablet dabei zu haben, das ich zu einem Smartphone zusammenklappen kann, klingt sehr verlockend. Wie stabil hingegen ein riesiges 12,4-Zoll-Display ist, das zusammengerollt werden kann, wird sich noch zeigen müssen. Es tut sich aktuell in jedem Fall wieder etwas im Bereich der Innovationen.