Samsung schlägt zurück: Einzigartiges Handy soll Huawei in die Schranken weisen

Huawei hat die Smartphone-Welt mit dem Mate XT komplett auf den Kopf gestellt. Das chinesische Unternehmen hat nämlich das erste doppelt faltbare Smartphone vorgestellt. Samsung soll im kommenden Jahr nachziehen – aber anders als erwartet. Nicht etwa mit einem doppelt faltbaren Gerät, sondern mit einer anderen Technologie.

Samsung soll ein ausrollbares Smartphone planen

Die innovativsten Smartphones von Samsung lassen sich bisher an einer Stelle knicken. Das südkoreanische Unternehmen hat damit einen komplett neuen Markt geschaffen, der von Huawei auf das nächste Level gebracht wurde. Samsung will laut neuesten Informationen nicht einfach nachziehen, sondern eine komplett neue Smartphone-Technologie einführen. Das erste ausrollbare Gerät soll 2025 erscheinen (Quelle: SamMobile).

Demnach soll Samsung ein ausrollbares Smartphone planen, das über ein 12,4-Zoll-Display verfügt. Damit würde Samsung das Huawei Mate XT zumindest in der Größe übertreffen. Ein entsprechendes Display hat Samsung schon 2024 auf der Display Week vorgestellt. Trotz des ausrollbaren Displays soll das Smartphone über eine Unter-Display-Kamera verfügen. Auch das wäre etwas, was bisher kein anderer Hersteller hinbekommen hat.

Wie genau das ausrollbare Smartphone aussieht, ist bisher noch nicht bekannt. Das große Display muss eingerollt irgendwie im Gehäuse unterkommen.

Perfekte Mischung aus Smartphone und Tablet?

Mit dem Galaxy Z Fold 6 bietet Samsung schon ein Smartphone an, das aufgeklappt auch als kleines Tablet durchgehen könnte. Ein Gerät mit ausrollbarem Display von 12,4 Zoll wäre auf dem Level eines Galaxy Tab S9 Plus – also einem riesigen Tablet. Es wird wirklich interessant sein zu sehen, wie Samsung das Display in ein Gehäuse bekommt, das noch als Smartphone durchgeht.

Die Lösung von Huawei wirkt aktuell etwas smarter:

Huawei Mate XT: Smartphone-Revolution wird Realität

