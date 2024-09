Smartphone-Hersteller bleiben verschwunden: Was ist aus den China-Handys geworden?

Ein Patentstreit zwischen Nokia und den chinesischen Herstellern Oppo und Vivo hat dazu geführt, dass diese ihr Engagement in Deutschland aufgeben mussten. Das Problem ist mittlerweile gelöst, doch die Handys fehlen. Ein Tochterunternehmen ist dafür sehr aktiv.

Vivo und Oppo nicht aktiv in Deutschland?

Zu Beginn des Jahres hat sich Nokia mit Vivo und Oppo nach Patentstreitigkeiten geeinigt. Eigentlich könnten die beiden chinesischen Smartphone-Hersteller damit wieder ihre Modelle in Deutschland anbieten. Passiert ist bisher nichts. Auf den Webseiten könnt ihr weiterhin die Hinweise sehen, die dort seit den Patentstreitigkeiten zu lesen sind – ist mobiFlip aufgefallen.

Das ist schade, denn Oppo und Vivo gehören zu den größten Smartphone-Herstellern der Welt und bieten einige innovative Geräte an. Etwas mehr Konkurrenz auf dem Markt setzt auch die anderen Hersteller unter Druck, treibt die technologische Entwicklung weiter voran und lässt die Preise fallen. Ohne echte Konkurrenz funktioniert das nicht.

OnePlus ist wieder zurück

OnePlus ist hingegen kurz nach der Einigung mit Nokia in Deutschland wieder aktiv. Das Unternehmen wurde vor einigen Jahren in Oppo integriert und gehört damit offiziell zu dem chinesischen Konzern. OnePlus bietet brandneue und ältere Handys an, genauso wie Kopfhörer und Zubehör (bei OnePlus anschauen). Technisch sind die OnePlus-Handys denen von Oppo sehr ähnlich.

Ob und wann Oppo oder Vivo zurück nach Deutschland kommen, ist nicht bekannt. Aktuell sieht das Interesse bei den chinesischen Herstellern nicht wirklich groß aus, sonst wären sie schon zurück. Oppo hat mit OnePlus ein Tochterunternehmen, das hierzulande aktiv ist. Ob mehr nötig ist, wird die Zeit zeigen. Aktuell sieht es eher nicht danach aus.

