Huawei hat es geschafft: Smartphone-Revolution schlägt richtig ein

Huawei wird am 10. September ein großes Event veranstalten, auf dem eine echte Smartphone-Revolution vorgestellt wird. Das chinesische Unternehmen wird das erste doppelt faltbare Gerät enthüllen, das sich von einem Handy in ein Tablet verwandeln kann. Das Interesse an so einem Produkt ist gigantisch, wie aktuelle Zahlen zeigen.

Drei Millionen Interessenten wollen Huawei Mate XT

Wenn es nach den Reservierungen bei VMall geht, dann würden direkt zum Marktstart des Mate XT drei Millionen Menschen zuschlagen. Dabei hat Huawei das doppelt faltbare Smartphone noch nicht einmal vorgestellt. Das Interesse ist riesig, denn so ein Falt-Smartphone gibt es bisher noch von keinem anderen Hersteller.

Ob die Reservierungen für das Mate XT wirklich eingelöst werden, ist die andere Frage. Huawei wird zum Start mit Sicherheit nicht drei Millionen Stück vorrätig haben. Entsprechend könnte das Gerät für eine längere Zeit ein ziemlich exklusives Smartphone sein, das nicht viele Menschen nutzen.

Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand 9. September) haben fast drei Millionen Menschen das Huawei Mate XT reserviert. (© Huawei)

Huawei stellt das Mate XT am 10. September offiziell vor. Spätestens dann wird sich zeigen, was das neuartige Falt-Smartphone wirklich kostet. Das hat das chinesische Unternehmen bisher nicht verraten.

Huawei Mate XT nur für China

Auf dem Bild oben könnt ihr den Falt-Mechanismus sehen. Das Handy nutzt ein durchgängiges Display und lässt sich an zwei Stellen falten. So ist es komplett flexibel und ihr könnt euch die Bildschirmgröße festlegen, die ihr im Alltag benötigt. Sei es ein Smartphone, ein kleines oder größeres Tablet. Huawei schafft komplett neue Möglichkeit und das Gerät bleibt dabei sehr flach.

Leider wird das Mate XT vorerst nur in China angeboten. Huawei wird sicherstellen wollen, dass die Geräte dort in hoher Stückzahl verkauft werden, bevor vielleicht an einen internationalen Marktstart gedacht wird. Interessant ist das Mate XT in jedem Fall.

Nachfolgend könnt ihr euch das Teaser-Video zum Huawei Mate XT anschauen:

Huawei Mate XT: Neues Falt-Handy mit drei Displays

