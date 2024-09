Huawei-Smartwatch übernimmt Design der Apple Watch – mit großem Vorteil

Huawei hat mit der Watch D vor zwei Jahren eine ganz besondere Smartwatch auf den Markt gebracht. Diese kann nämlich als erste Uhr überhaupt den Blutdruck richtig messen. Leider war das Design nicht wirklich schön. Das könnte sich mit der Watch D2 ändern. Huawei orientiert sich dabei wohl wieder an der Apple Watch.

Huawei Watch D2 im Apple-Watch-Design?

Huawei gehört zu den größten Smartwatch-Herstellern der Welt. Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass das chinesische Unternehmen Apple vom Thron gestoßen hat. Zu verdanken hat Huawei das vermutlich in erster Linie günstigeren Modellen mit langer Akkulaufzeit. Dieser Erfolg ermöglicht aber auch besondere Modelle. Darunter fällt eine Watch D2, die am 19. September 2024 eine Neuauflage bekommen könnte – spekuliert HuaweiCentral zumindest.

Huawei hat nämlich in den sozialen Medien ein Teaser-Bild von einer unbekannten Smartwatch geteilt, die eine kontinuierliche Blutdruckmessung zeigt. Da die Watch D die einzige Uhr des chinesischen Herstellers ist, die das kann, wird angenommen, dass es sich um die Watch D2 handelt. Diese kommt aber in einem komplett neuen Design, das an die Apple Watch erinnert:

Im Vergleich zur alten Uhr, die ihr euch nachträglich in unserem Video anschauen könnt, wäre das ein gigantischer Schritt, denn jede andere Smartwatch sieht besser aus als die Watch D. Schaut aber selbst:

Huawei Watch D2 mit aufblasbarem Armband?

Die größte Frage wird sein, ob Huawei der Watch D2 ein neues Design verpasst und eine andere Methode der Blutdruckmessung spendiert. Bei der ersten Generation pumpt sich nämlich das Armband auf und ihr bekommt ein wirklich verlässliches Ergebnis. Samsung hingegen macht es ganz anders, nämlich mit einer Messung über Sensoren und einer Kalibrierung über ein normales Blutdruckmessgerät.

Zumindest am Teaser-Bild kann ich auf der linken Seite einen Schatten am Armband erkennen, der darauf hinweisen könnte, dass es beim aufblasbaren Armband bleibt. Spätestens am 19. September 2024 wird Huawei zeigen, wie es wirklich aussieht. Egal was kommt, die Apple Watch kann den Blutdruck gar nicht messen.