Galaxy S25 Plus auf Bildern: Samsung hat eine besondere Idee

So langsam bereitet sich Samsung auf die Vorstellung der Galaxy-S25-Serie vor. Nun sind erste Renderbilder und einige technische Details zum Galaxy S25 Plus durchgesickert. Demnach orientiert sich das Plus-Flaggschiff zumindest in einem Punkt am Galaxy Z Fold 6.

Samsung Galaxy S25 Plus: Erste Bilder und Details

Ein erster detaillierter Blick auf das Samsung Galaxy S25 Plus offenbart spannende Neuerungen und zeigt sogar, dass sich das Design etwas am Galaxy Z Fold 6 orientiert. Offenbar übernimmt das Plus-Modell das kantige Design des faltbaren Smartphones.



Die Renderbilder zeigen flache Seiten und auffällige Kameraringe auf der Rückseite. Damit unterscheidet es sich deutlich vom abgerundeten Look des Vorgängers. Die Abmessungen sollen 158,4 x 75,7 x 7,3 mm betragen. Damit wäre das Gehäuse etwas schmaler und dünner als beim S24 Plus.

So soll das Samsung Galaxy S25 Plus aussehen. (© Android Headlines)

Beim Display bleibt Samsung wohl bei einer Diagonale von 6,7 Zoll. Es soll sich um ein LTPO-Panel handeln, das die Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hz anpassen kann. Der Akku behält mit 4.900 mAh die gleiche Kapazität wie beim Vorgänger. Ob sich die Laufzeit verbessert, hängt von der Effizienz des neuen Prozessors ab.



Als Antrieb wird der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 erwartet, der im Oktober vorgestellt werden soll. In einigen Märkten könnte aber auch der hauseigene Exynos 2500 von Samsung zum Einsatz kommen. Der Arbeitsspeicher soll auf 12 GB anwachsen, der interne Speicher könnte bei 256 GB beginnen.

Galaxy-S25-Serie. Vorstellung im Januar wahrscheinlich

Samsung dürfte die Galaxy-S25-Serie Mitte Januar 2025 vorstellen. Ein möglicher Termin wäre die Woche ab dem 13. Januar, ähnlich wie bei der S24-Serie in diesem Jahr. Der Verkaufsstart würde dann wahrscheinlich ein bis zwei Wochen später erfolgen. Entgegen früheren Gerüchten soll das S25 Plus zeitgleich mit dem Basis- und Ultra-Modell erscheinen (Quelle: Android Headlines).



Das halten wir vom aktuellen Galaxy S24 (Plus):

