Samsung legt bald los: Riesiges Android-Update für Handys steht bevor

Samsung hat auf die Fertigstellung von Android 15 durch Google gewartet und konnte den Beta-Test von One UI 7 nicht so schnell beginnen, wie gehofft. Die Wartezeit auf das große Software-Update soll aber bald vorbei sein. Die internen Tests sollen nämlich die nächste Stufe erreicht haben, sodass auch ihr bald in den Genuss der neuen Android-Version kommen könnt.

Samsung testet Android 15 bereits intern

Google hat Android 15 kürzlich final fertiggestellt und damit den Startschuss für Unternehmen gegeben, um ihre Geräte daran anzupassen. Bei Samsung soll das im Hintergrund bereits so weit passiert sein, dass die Software intern in ersten Ländern wie Großbritannien und Indien verteilt und getestet wird (Quelle: SamMobile).

Das ist für Samsung ein sehr wichtiger Schritt, denn die Software ist damit so weit fertiggestellt, dass sie von weiteren Gruppen des Unternehmens getestet werden kann, welche nicht Teil der Entwicklung sind. Der nächste Schritt wäre, dass Android 15 und One UI 7 in der Beta-Version für Endnutzer zur Verfügung gestellt wird. Erwartet wurde das schon vor Wochen, doch Google hatte Android 15 einfach noch nicht fertig.

Das heißt zwar leider immer noch nicht, dass wir genau wissen, wann Samsung die neue Android-Version und One UI für euch zum Beta-Test zur Verfügung stellt, doch es dürfte nicht mehr zu lange dauern.

Welche Smartphones sind dabei?

Zuerst werden mit Sicherheit die Galaxy-S24-Modelle unterstützt. Wie in jedem Jahr startet Samsung mit der aktuellen S-Klasse. Danach dürften auch ältere S-Klasse-Modelle, die Falt-Handys und vermutlich auch wieder ein A-Klasse-Modell folgen. Im vergangenen Jahr hat Samsung erstmals auch den Beta-Test beim Galaxy A54 durchgeführt, sodass dieses Jahr sicher das Galaxy A55 versorgt wird. Sobald der Beta-Test von Android 15 startet, werden wir euch informieren.

