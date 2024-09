Flappy Bird ist zurück – doch das Comeback ist eine Übernahme

Nach 10 Jahren kündigt die Gaming-Sensation Flappy Bird ihr großes Comeback an. Der Schöpfer des Mobile-Hits will mit der Rückkehr des gelben Vogels allerdings nichts zu tun haben.

Update vom 16. September 2024: Flappy-Bird-Erfinder Dong Nguyen äußert sich auf X (früher Twitter) zum Comeback des frustrierenden Mobile-Games. So habe er die Rechte am Spiel nicht verkauft und mit dem neuen Projekt auch nichts zu tun. Zusätzlich spricht er sich gegen Crypto-Währungen aus, nachdem ein führender Mitarbeiter an der neuen Version mit NFTs in Verbindung gebracht wurde. Flappy Bird Foundation hat die Rechte an Flappy Bird Gametech Holdings LLC abgekauft. Letztere hatten die aber wohl nur erlangt, weil Nguyen sich nicht mehr um sie gekümmert habe (Quelle: culturevrace auf Threads). Beim neuen Flappy Bird handelt es sich also weniger um eine Rückkehr des Originals und mehr um ein komplett neues Projekt.

Originalmeldung vom 12. September 2024:

Flappy Bird ist zurück und wird ganz anders

Flappy Bird hat 2014 unzählige Spieler in seinen Bann gezogen und zur Weißglut gebracht. Jetzt kehrt es zurück: Die 2023 gegründete Flappy Bird Foundation hat sich die Rechte am Spiel gesichert und plant eine Neuauflage für Herbst 2024.

Der Release soll zunächst für Webbrowser erfolgen, Apps für iOS- und Android sollen 2025 folgen. Dieses neue Flappy Bird will das Grundspiel allerdings auch ordentlich erweitern. Versprochen werden neue Spielmodi, darunter eine Art Abenteuer-Modus, neue Charaktere und laut einer Pressemitteilung sogar "massive Multiplayer-Herausforderungen".

Schaut euch hier den neuen Trailer für Flappy Bird an:

Comeback für Flappy Bird: Entwickler des Originals wohl nicht beteiligt

Flappy Bird wurde ursprünglich 2013 von Dongh Nguyen entwickelt. 2014 wurde es zum Überraschungserfolg, der jedoch nicht lange halten sollte. Nguyen löschte sein eigenes Spiel kurze Zeit später aus den Mobile-Stores, da er befürchtete, es könne Leute süchtig machen.



Der ursprüngliche Entwickler wird in der Pressemitteilung zum Flappy-Bird-Comeback überhaupt nicht erwähnt. Stattdessen erklärt die Flappy Bird Foundation, sie habe die Markenrechte von Gametech Holdings LLC erworben. Obendrauf besitzt die Gruppe jetzt auch die Rechte am Charakter Piou Piou vs. Cactus, der Flappy Bird inspiriert haben soll.



Während Nguyen am neuen Flappy Bird gar nicht beteiligt zu sein scheint, ist Kek, der Entwickler von Piou Piou, jetzt einer der Gründungsmitglieder der Flappy Bird Foundation. Er freut sich jetzt darauf, Flappy Bird zusammen mit einem Team aus Entwicklern und Fans zurück ins Leben zu bringen.