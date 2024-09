Google Play Store: Das steckt hinter dem geheimen Schalter

Google frischt mal wieder den Play Store auf. Jetzt ist eine Überarbeitung der Installations-Oberfläche an der Reihe. Nutzer dürfen sich auf eine modernere, aber auch etwas funktionalere Darstellung freuen, wenn sie sich mit neuen Android-Apps eindecken. Auch eine neuer Schalter ist zu finden.

Play Store: Neues Design für App-Installationen

Eine neu gestaltete Oberfläche für die Installation von Apps steht im Play Store in den Startlöchern. Google möchte das Herunterladen und Verwalten von Apps offenbar noch einfacher und intuitiver gestalten. Nutzer erhalten zudem etwas mehr Kontrolle und Übersicht. Konkret rückt die zu installierende App an den oberen Bildschirmrand.



Die auffälligste Neuerung ist jedoch ein neuer Schalter zum automatischen Öffnen von Apps nach der Installation. Damit kann man festlegen, ob die App nach der Installation automatisch geöffnet werden soll. Bisher musste man dazu nach Abschluss des Downloads manuell auf „Öffnen“ tippen. Der neue Schalter macht diesen Schritt überflüssig und spart etwas Zeit.

Ein weiteres nützliches Feature ist die überarbeitete Anzeige der kompatiblen Geräte. In einem eigenen Bereich listet Google auf, auf welchen weiteren Geräten des Nutzers die App installiert werden kann. Mit einem Klick kann die Installation dort direkt gestartet werden. Das erleichtert es, Apps auf mehreren Geräten zu nutzen.

Teil einer größeren Play-Store-Überarbeitung

Die Änderungen an der Installationsoberfläche sind offenbar Teil einer größeren Überarbeitung des Play Stores. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Google auch an der Navigationsleiste arbeitet. Diese soll sich künftig beim Herunterscrollen automatisch ausblenden (Quelle: Android Authority).



Mit den Neuerungen will Google den Play Store moderner und nutzerfreundlicher gestalten. In den kommenden Wochen und Monaten dürften immer mehr Android-Nutzer die neue Oberfläche zu Gesicht bekommen.



So holt ihr noch mehr aus dem Play Store heraus:

Google Play: Mehr als nur ein App-Store

