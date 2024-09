Samsung überrascht: Altes Handy erhält brandneues Software-Update

Samsung ist aktuell fleißig dabei, das September-Update zu veröffentlichen. Damit werden viele Sicherheitslücken geschlossen. Dabei hat das südkoreanische Unternehmen selbst ältere Modelle nicht vergessen. Darunter das Galaxy S20 FE, das schon sehr bald ausgemustert wird.

Samsung Galaxy S20 FE erhält September-Update

Samsung verteilt über Jahre hinweg für sehr viele Smartphones neue Software-Updates. Die fünfjährige Update-Garantie gilt aber erst seit dem Galaxy S21 und einige Modelle sind dort nicht enthalten – wie das Galaxy S20 FE. Dieses wurde im September 2020 vorgestellt und wäre jetzt eigentlich raus. Zum Abschluss spendiert Samsung dem Handy aber noch eine brandneue Version.

Wenn ihr noch ein Galaxy S20 FE nutzt, dann solltet ihr in den kommenden Tagen nach dem neuesten Software-Update schauen. Aktuell wird es in Zentralamerika ausgerollt, soll aber schon bald in anderen Ländern verfügbar sein. Samsung startet immer in einer Region und verbessert die Verfügbarkeit mit der Zeit (Quelle: SamMobile).

Mit dem neuen Update werden insgesamt 67 Sicherheitslücken geschlossen. Wenn ihr das Galaxy S20 FE also weiterhin benutzen wollt, solltet ihr die neue Software aktualisieren. Es dürfte das letzte oder eines der letzten Software-Updates für dieses Handy sein. Danach solltet ihr euch langsam nach einem neuen Modell umschauen.

Das Samsung Galaxy S23 FE könnte eine Option sein:

Weitere Samsung-Handys werden versorgt

In den letzten Tagen hat Samsung für sehr viele Modelle das September-Update veröffentlicht. Nicht nur für Smartphones, sondern auch für Tablets. Wenn ihr also ein einigermaßen aktuelles Gerät besitzt, dann solltet ihr in den Einstellungen nach dem Update suchen, wenn es euch nicht sowieso vorgeschlagen wird. Damit seid ihr weiterhin sicher unterwegs und könnt alle Apps nutzen.

