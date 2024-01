Samsung Galaxy S24, Plus & Ultra: Das solltet ihr nach dem Auspacken zuerst machen

Samsung hat mit dem Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra drei neue High-End-Smartphones offiziell vorgestellt, die schon bald an erste Vorbesteller verschickt werden. Wenn ihr euer Smartphone erhaltet, gibt es eine Sache, die ihr zuerst machen solltet. Damit könnt ihr die Performance und Kamera verbessern.

Samsung Electronics Facts

Samsung veröffentlicht Software-Update zum Start

Wenn ihr euch das Galaxy S24, S24 Plus oder S24 Ultra gekauft habt, dann wollt ihr damit nach dem Erhalt eures Smartphones direkt loslegen. Ihr richtet das Handy ein, installiert Apps und werdet vermutlich direkt ein paar KI-Features ausprobieren. Bevor ihr euch aber intensiver mit dem neuen Smartphone beschäftigt, solltet ihr zuallererst nach einer Aktualisierung der Software schauen. Samsung veröffentlicht nämlich direkt zum Marktstart ein großes Update, welches die Leistungsfähigkeit verbessert.

Anzeige

Konkret sollen in erster Linie die Performance spürbar verbessert und die Funktionalität der Kamera erweitert werden (Quelle: @Max Jambor). Wenn euer Galaxy S24 im Auslieferungszustand nicht so flüssig läuft, wie es eigentlich sein müsste, dann soll das Software-Update von Samsung zum Marktstart helfen.

Gleiches gilt für die Kamera. Wenn euch auffällt, dass bestimmte Funktionen fehlen oder die Qualität nicht passt, dann soll das mit dem ersten großen Software-Update behoben werden. Besonders im Hinblick auf die KI-Features ist es wichtig, dass die Software immer auf dem neuesten Stand ist.

Anzeige

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S24 Ultra mit seinen Besonderheiten vor:

Bestes Handy? SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA angeschaut Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy S24 mit sieben Jahren Software-Updates

Für Samsung ist das erste große Software-Update zum Start besonders wichtig, um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Mit der Zeit wird es viele weitere Aktualisierungen geben, immerhin will Samsung die neuen Galaxy-S24-Smartphones sieben Jahre lang mit neuen Android-Versionen, Sicherheitsupdates und Feature-Drops versorgen. Es wird also nicht das letzte Software-Update sein, das ihr auf eurem neuen Galaxy S24, S24 Plus oder S24 Ultra installiert.

Anzeige

Samsung Galaxy S24 Ultra Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.01.2024 15:40 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.