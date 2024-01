Samsung spricht Klartext: Diese älteren Handys erhalten KI-Funktionen des Galaxy S24

Samsung hat zusammen mit den Galaxy-S24-Smartphones die Galaxy AI vorgestellt und ermöglicht damit viele spannende Funktionen. Schon vorab wurde bekannt, welche älteren Geräte das KI-Update erhalten könnten. Nun hat Samsung selbst verraten, wer sich auf das große Software-Update freuen kann und wer leer ausgeht. Ein Hoffnungsschimmer bleibt aber bestehen.

Samsung will KI-Funktionen nur auf 2023er-Smartphones bringen

Das Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra werden alle neuen KI-Funktionen der Galaxy AI unterstützen. Schon vorab wurde bekannt, dass Samsung auch die High-End-Smartphones und Tablets des letzten Jahres damit versorgen möchte. Viele Besitzer noch älterer Geräte fragten sich demnach zurecht, ob die neuen Software-Features auch auf ihre Geräte kommen. Immerhin sollen diese teilweise über die Cloud laufen und bräuchten somit nicht so viel Rechenleistung. Und genau dazu hat sich Patrick Chomet, Samsung Head of Customer Experience, bei TechRadar geäußert.

Chomet bestätigt dort, dass kein 2022er-Smartphone die KI-Funktionen erhalten wird – zumindest nicht in naher Zukunft. Laut ihm hat es viel Arbeit gebraucht, um die neuen Software-Features auf die Galaxy-S24-Smartphones zu bringen. Gleichzeitig hat man während der Präsentation schon angekündigt, dass die Features auch auf die Top-Modelle von 2023 kommen. Das soll innerhalb des ersten halben Jahres 2024 passieren. Daran arbeitet das Unternehmen jetzt.

Aktuell befindet sich Samsung laut Chomet in einer Lernphase. Die KI-Funktionen laufen auf den Galaxy-S24-Modellen und werden auf den älteren Top-Smartphones gut funktionieren. Gleichzeitig will Samsung erst einmal abwarten, wie wichtig solche Funktionen für den Durchschnittskunden werden und wie sich die Nutzung auf die Cloud-Kapazitäten von Samsung auswirken. Das Unternehmen möchte lernen, wie Menschen die KI-Features nutzen und diese auf Basis dieser Informationen weiter optimieren.

Folgende Geräte werden auf jeden Fall unterstützt:

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Im Video stellen wir euch das brandneue Samsung Galaxy S24 Ultra vor:

Exynos 2200 im Galaxy S23 FE macht Hoffnung

TechRadar hat Chomet mit der Information konfrontiert, dass das Galaxy S23 FE mit dem Exynos 2200 den gleichen Chip wie die Galaxy-S22-Smartphones aus 2022 verwendet. Daraufhin sagte der Samsung-Sprecher nur, dass sich das Unternehmen zunächst auf die 2023er-Modelle beschränkt. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt also erhalten, auch wenn Samsung den Smartphones aus 2022 aktuell eine Absage erteilt hat. Wenn ihr KI ohne Einschränkungen genießen wollt, dann könnt ihr euch das Galaxy S24 mit doppeltem Speicher gönnen (bei Samsung anschauen).

