Android 15 für Samsung-Smartphones: Es geht bald los

Android 15 rückt immer näher. Nicht nur für Besitzer von Pixel-Handys und direkt von Google, sondern auch für Samsung-Smartphones. Bevor dort allerdings die finale Version veröffentlicht wird, kommt noch ein Beta-Test. Und genau für diesen Test ist nun ein Datum durchgesickert.

Samsung verteilt Andriod 15 bald für erste Geräte

Google hat Android 15 offiziell fertiggestellt und soll es ab dem 15. Oktober 2024 in einer finalen Version für viele Pixel-Geräte zum Download bereitstellen. Samsung-Nutzerinnen und -Nutzer warten schon seit längerer Zeit auf den Beta-Test, der vor der offiziellen Veröffentlichung durchgeführt wird. Nun gibt es ein Datum. Laut SamMobile könnte der Test am 3. Oktober 2024 starten.

Anzeige

Das Unternehmen veranstaltet bald die Samsung Developer Conference (SDC) und kurz davor soll der Beta-Test von Android 15 für erste Samsung-Smartphones losgehen. Das hat der südkoreanische Hersteller im vergangenen Jahr auch so gemacht, sodass die Chancen dafür sehr gut stehen.

Intern laufen die Tests von Android 15 und der One-UI-7-Oberfläche bereits auch in anderen Ländern, sodass die Mitarbeiter bereits Feedback geben können, wie gut die neue Version läuft. Wenn der Startschuss am 3. Oktober wirklich für alle Tester fällt, dann dürfte die finale Version nur einige Wochen entfernt sein.

Anzeige

Diese Samsung-Smartphones sind mit dabei

Samsung wird den Beta-Test von Android 15 und One UI 7 wie in jedem Jahr nur mit ausgewählten Geräten durchführen. Zu Beginn werden das die Galaxy-S24-Modelle sein, die auf die Firmware zugreifen können. Danach dürften weitere Modelle wie die aktuellen Falt-Handys und vermutlich wieder das Galaxy A55 unterstützt werden. Samsung dürfte die neue Software also wie im vergangenen Jahr auch in der Mittelklasse testen. Sobald es losgeht, werden wir euch informieren.

Warum will jeder diese Samsung-Smartphones? – Galaxy A35 & A55 Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.