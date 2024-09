Google beseitigt weiteren Nachteil von Android gegenüber iOS

Google hat vor einigen Monaten eine neue Funktion angekündigt, mit der Dienste auf mehreren Geräten synchronisiert werden können. Genau wie unter iOS von Apple lassen sich jetzt auch Anrufe übertragen und das Internet ganz einfach teilen.

Google erweitert Funktionsumfang von Android-Geräten

Wenn ihr ein iPhone und iPad besitzt, dann kennt ihr die Funktionen sicher schon. Ihr könnt eure Internetverbindung zwischen den Geräten teilen und Anrufe direkt von einem auf das andere Gerät übertragen. Vor einigen Monaten hat Google diese Features für Android angekündigt und jetzt stehen sie für viele Geräte zur Verfügung. Ich habe das auf dem Pixel 9 Pro XL und dem Pixel Tablet eingerichtet:

Wenn ihr an verschiedenen Android-Geräten angemeldet seid, könnt ihr Funktionen teilen. (© GIGA)

Die Einrichtung ist dabei gar nicht so einfach zu finden. Ihr müsst dazu in Einstellungen > Google > Geräte und Teilen > Dienste für mehrere Geräte gehen und dort die Einrichtung auf jedem einzelnen Gerät durchführen, das teilhaben soll. Ihr könnt die Einrichtung also nicht von einem Gerät für alle durchführen.

In meinem Fall habe ich das auf dem Pixel 9 Pro XL und auf dem Pixel Tablet gemacht. Aufpassen müsst ihr nur darauf, dass das gleiche Google-Konto genutzt wird. Voraussetzung ist Android 11 als Betriebssystem. Dann klappt es auch bei euch.

Google rollt neue Funktion aktuell aus

Google hat den Rollout der Funktion laut 9to5Google gerade erst gestartet. Es kann also noch etwas dauern, bis sich die Google Play Services im Hintergrund automatisch auf jedem unterstützten Gerät aktualisieren. Zumindest auf den Pixel-Geräten von mir war die Funktion schon nutzbar. Checkt also einfach in den Einstellungen, ob die Einrichtung der Funktion bei euch bereits verfügbar ist. So könnt ihr die Geräte näher zusammenbringen und das Ökosystem stärken.

Mit Android 15 will Samsung im Übrigen einen weiteren Nachteil gegenüber iOS beseitigen. Dabei geht es um die Synchronisation der Benachrichtigungen zwischen verschiedenen Geräten.

