Während Apple-Geräte mit der gleichen Apple-ID über iCloud und andere Dienst sehr eng miteinander verbunden sind, gibt es bei Android-Smartphones noch Luft nach oben. Das soll sich mit Android 14 ändern. Dann will Google eine „Link your Devices“-Funktion in das mobile Betriebssystem einfügen, das Android-Geräte mit dem gleichen Google-Konto eng miteinander verknüpft.

Android Facts

Vor kurzem wurde erst die Funktion „Nearby Share“ freigeschaltet, mit der sich Daten zwischen zwei Android-Smartphones austauschen lassen. Die „Link your Devices“-Funktion soll zusätzliche Features für die Verbindung zweiter Android-Geräte liefern. Das schließt sowohl Smartphones, als auch Android-Tablets und vermutlich auch Chromebooks mit ein.

Android: Geräte miteinander verbinden – Anrufe weiterleiten und mehr

Das Feature wurde noch nicht offiziell angekündigt, allerdings wurde es von einigen Experten bereits bei Twitter/X geleakt:

Dort wird ein Menü erwähnt, das verschiedene Features für mehrere miteinander verknüpfte Android-Smartphones zeigt. Unter anderem soll damit für Geräte mit dem gleichen Google-Konto das möglich sein:

Smartphones und Tablets können sich untereinander suchen und finden .

. App-Inhalte lassen sich leichter teilen .

. Es lassen sich Informationen zum Google-Account auf dem Gerät einsehen, etwa der Gerätename und die angemeldete E-Mail-Adresse.

auf dem Gerät einsehen, etwa der Gerätename und die angemeldete E-Mail-Adresse. Es können Anrufe von einem Gerät auf ein anderes weitergeleitet werden.

werden. Der Leaker Mishaal Rahman erwähnt zudem eine „Internet Sharing“-Option. Damit lässt sich vermutlich das Internet per Hotspot von einem Android-Gerät auf ein anderes weiterleiten.

Einfacher das WLAN teilen – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

Was ist „Link your Devices“?

Die Funktion soll in den Android-Einstellungen im „Google“-Bereich unter „Device & Sharing“ zu finden sein. Weitere Funktionen sind nicht bekannt. Noch steht nicht fest, welchen Umfang das „Link your Devices“-Feature haben wird und wann es veröffentlicht wird. In früheren Android-14-Versionen ist die Funktion für verknüpfte Geräte nicht aufgetaucht.

Quelle: 9to5google.com

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.