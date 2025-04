Wie bei Samsung: Pixel-Besitzer warten seit Jahren auf dieses Feature – Google geht’s endlich an

Pixel-Fans bekommen viel – doch ein kleines, praktisches Feature fehlt weiterhin: ein einfacher Doppeltipp zum Ausschalten des Bildschirms. Was bei vielen anderen Android-Geräten längst Standard ist, sucht man auf Googles Smartphones bisher vergeblich. Doch es gibt jetzt Hoffnung.

Einfaches Doppeltippen: Googles nächster Schritt?

Wer beispielsweise von Samsung oder Xiaomi auf ein Pixel-Gerät umgestiegen ist, kennt das Problem nur zu gut: Während bei anderen Geräten ein Doppeltipp genügt, um den Bildschirm sowohl zu aktivieren als auch zu deaktivieren, klappt das bei den Pixel-Phones bislang nur in eine Richtung. Tippt man auf den inaktiven Bildschirm, wird dieser zwar aufgeweckt – um ihn auszuschalten, muss man aber weiterhin zur Power-Taste greifen.

Das könnte sich bald ändern. Wie das Portal Android Authority berichtet, wurden in Android 16 Beta 4 erste Anzeichen für eine native Doppeltipp-zum-Deaktivieren-Funktion entdeckt. In einem kurzen Video demonstrieren die Kollegen die neue Funktion am Beispiel eines Google Pixel 8 Pro: Ein schneller Doppeltipp auf eine freie Stelle des Sperrbildschirms, und das Display geht aus:

Wann kommt das Doppeltipp-Feature offiziell?

Aktuell ist die Funktion noch nicht standardmäßig in Android 16 freigeschaltet. Es ist also unwahrscheinlich, dass sie direkt zum offiziellen Start von Android 16 im Herbst verfügbar sein wird. Wahrscheinlicher ist, dass Google das praktische Feature mit einem späteren Update nachliefert – möglicherweise sogar als Teil eines der regelmäßigen Pixel Feature Drops.

Warum Google sich mit der Umsetzung eines so oft geforderten Features so lange Zeit lässt, bleibt unklar. Vielleicht lag der Fokus bislang stärker auf der Weiterentwicklung von KI-Funktionen, neuen Sicherheitsfeatures oder anderen Prioritäten. Sicher ist jedoch: Mit der Möglichkeit, den Bildschirm einfach per Doppeltipp auszuschalten, würde das Nutzererlebnis auf Pixel-Geräten ein gutes Stück komfortabler und runder werden.

