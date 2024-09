Google bestätigt Befürchtung: Verhasstes Feature macht sich auf YouTube breit

Google kleistert YouTube mit Anzeigen und Clips voll – nun bestätigt das Unternehmen, was Nutzer bereits seit einigen Tagen berichten: Auf YouTube kann jetzt auch Werbung gezeigt werden, wenn ein Video gerade pausiert ist.

Update vom 19. September 2024:



Die Berichte haben sich als wahr herausgestellt. Google hat auf Anfrage des Magazins The Verge bestätigt, dass von nun an auch Werbung auf YouTube gezeigt werden kann, wenn ihr ein Video pausiert. Dieses Angebot soll nun weitflächig ausgerollt werden.



Google begründet die durch eine starke Reaktion sowohl von Werbern als auch von Nutzern. (Quelle: TheVerge)

Originalartikel vom 12. September 2024:

Google bringt mehr Werbung auf die YouTube-TV-App

Einige Nutzer der YouTube-App auf Smart-TVs haben sich in letzter Zeit ungläubig und nicht allzu begeistert die Augen gerieben – denn Google testet aktuell wohl zumindest in Nordamerika eine neue Art der Werbung.



Wie Reddit- und Twitter-User zeigen, blendet Google jetzt offensichtlich Werbung auf Smart-TVs ein, wenn jemand ein YouTube-Video pausiert. In diesen Fällen wird das Vollbild etwas verkleinert und auf die linke Seite des Bildschirms verlegt. Rechts erscheint in den Screenshots dann die Reklame – bislang wurde nur eine Einblendung der Coffee-Shop-Kette Dunkin’ Donuts dokumentiert.

YouTube-Werbung: Community reagiert mit Kritik

Das neue Werbe-Feature stößt in den sozialen Medien wenig überraschend auf harte Ablehnung – gleichzeitig hält sich allerdings die Überraschung darüber in Grenzen, schließlich hat YouTube in jüngerer Vergangenheit bereits Nutzer der TV-App mit längeren Werbeeinblendungen ins Visier genommen.



Außerdem führt Google schon seit geraumer Zeit einen erbitterten Kampf gegen Werbeblocker – auch wenn dieser bislang trotz großen Aufwands nicht eindeutig entschieden wurde.



Reddit-User lassen an dem Vorgehen von Google jedenfalls kein gutes Haar und zeigen sich absolut nicht gewillt, in Zukunft noch mehr Werbung kampflos hinzunehmen.

Ich habe aufgehört, YouTube auf meinem TV zu nutzen, weil einfach nur Werbung auf Werbung auf Werbung folgt. Reddit-User deftoned006

Ja, es ist schon länger schlimmer geworden. So wie fast alles, was Big Tech involviert. Reddit-User southtxsharksfan

(Quelle: Reddit)

