Google-Plan enthüllt: Diese Pixel-Handys erscheinen 2025

Google hat die Pixel-9-Smartphones gerade erst vorgestellt und auf den Markt gebracht, da ist jetzt schon bekannt, welche Nachfolger es geben wird. Die neue Strategie führt Google wohl fort, sodass ihr auch 2025 eine ziemlich große Auswahl an Modellen haben werdet.

Google Pixel 10: Vier verschiedene Ausführungen geplant

Google hat in diesem Jahr mit einer neuen Strategie bei den Smartphones überrascht. Es gab nicht nur zwei Pixel-9-Handys, sondern insgesamt vier Stück. Ihr könnt zwischen Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und Pixel 9 Pro Fold wählen. Genau die gleiche Strategie soll Google bei den Pixel-10-Handys beibehalten (Quelle: AndroidHeadlines).

Ihr könnt 2025 also wieder mit einem Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und Pixel 10 Pro Fold rechnen. Bis dahin dürfte sich auch jeder daran gewöhnt haben, dass das Pixel 9 Pro nicht der Nachfolger des Pixel 8 Pro ist, sondern das Pixel 9 Pro XL die Nachfolge antritt. In einem Jahr wird man sich an die neue Aufteilung gewöhnt haben.

Neben den vier Pixel-10-Handys soll Google zur Entwicklerkonferenz I/O 2025 laut der Quelle wieder ein günstigeres Pixel 9a vorstellen. Der bisherige Zeitplan der Vorstellung bleibt also erhalten, ihr habt nur etwas mehr Auswahl als früher. Ob die Preise weiter steigen, ist bisher noch nicht bekannt.

Google Pixel 10 mit neuem Herz

Google hat für seine Pixel-Smartphones bisher voll auf Samsung als Partner gesetzt, wenn es um den verbauten Chip geht. Das soll sich 2025 mit den Pixel-10-Modellen ändern. Google gibt Samsung den Laufpass und soll zu TSMC wechseln. Erwartet wird ein brandneuer Chip, der viel mehr Leistung besitzt und damit besser mit der Konkurrenz mithalten kann. Das ist auch bitter nötig, denn die Tensor-Chips unterliegen der Konkurrenz bei der Leistung spürbar. Hier muss Google also nachlegen, um nicht komplett abgeschüttelt zu werden.

