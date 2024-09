Galaxy S25 und S26: Samsung spart sich wichtiges Upgrade

Samsung macht seine Smartphones von Jahr zu Jahr immer besser, doch das gilt nicht für jedes Bauteil. Manchmal werden die gleichen Komponenten über Jahre verwendet. Verbesserungen gibt es dann nur im Bereich der Software.

Samsung soll Kamerahardware des Galaxy S25 und S26 nicht verbessern

Samsung hat in der Vergangenheit gezeigt, dass das Unternehmen an bereits in Vorgängern verbauten Komponenten hängenbleibt, wenn diese eine ausreichend gute Leistung bieten. Bestes Beispiel sind die Kamerasensoren. Da ändert sich bei den Galaxy-Smartphones relativ selten etwas. Beim Galaxy S25 und S26 soll das wieder so sein, verrät ein Insider. Im Vergleich zum Galaxy S24 soll sich nichts ändern:

Während also Apple, Google, Xiaomi und Co. Fortschritte machen, beschränkt sich Samsung laut der Quelle nicht nur beim kommenden Galaxy S25 auf die bereits verwendeten Sensoren, sondern auch beim Galaxy S26. Es wird also wieder so sein, dass Verbesserungen der Bildqualität rein über die Software realisiert werden dürften – vorausgesetzt da ist noch viel herauszuholen.

Frühere Leaks haben bereits enthüllt, dass beim Galaxy S25 Ultra beispielsweise nur der Ultraweitwinkelsensor gegen ein neueres Modell ausgetauscht werden soll. Die anderen Sensoren sollen wie beim Galaxy S24 Ultra (Test) ausfallen. Große Sprünge bei der Bildqualität sind also nicht zu erwarten.

Samsung mit Fokus auf KI-Features

Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass die Galaxy-S24-Smartphones im Vergleich zu den Vorgängern auch kein großer Sprung waren. Und die zu ihren Vorgängern auch nicht. Der größte Unterschied waren jetzt die neu eingeführten KI-Features, auf die sich Samsung konzentriert. Bei der aktuellen Generation hat das gut funktioniert. Ob das auch in Zukunft so sein wird, wo bald alle Hersteller ähnliche KI-Features bieten, wird sich zeigen müssen.

