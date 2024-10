Galaxy S25 Ultra: Samsung spart an der falschen Stelle

Wenn ihr euch ein Galaxy-S-Smartphone von Samsung für teures Geld kauft, dann erwartet ihr eigentlich, dass ihr das Beste vom Besten erhaltet. Immerhin handelt es sich um die Vorzeige-Smartphones des Unternehmens. Wie nun bekannt wurde, will Samsung aber genau bei diesen Modellen am Display sparen.

Samsung Galaxy S25 Ultra mit altem Display erwartet

Samsung entwickelt die besten Smartphone-Displays auf dem Markt. Deshalb kaufen auch so viele andere Hersteller dort ein. Apple stattet seine Pro-Modelle mit den neuesten M14-Panels aus Südkorea aus. Und obwohl Samsung eigentlich direkten Zugang zu den besten und neuesten Panels hat, soll sich das Unternehmen dazu entschlossen haben, in den kommenden Galaxy-S25-Modellen auf veraltete M13-Technik zu setzen (Quelle: ETNews).

Während Samsung die neuesten M14-Displays an Apple und Google liefert, die diese im iPhone 16 Pro und Pixel 9 Pro XL (Test) verbauen, soll im Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra noch das alte M13-Panel verbaut sein. Laut der Quelle will Samsung damit Geld sparen und damit mehr pro Smartphone verdienen. Der Grund für den Einsatz soll also nicht sein, dass die Preise für euch sinken, sondern dass Samsung mehr Profit macht.

Wo liegt der Unterschiede? Das M14-Display von Samsung ist im Vergleich zum M13-Display etwas heller, besitzt eine um 20 bis 30 Prozent höhere Effizienz und eine um 10 bis 20 Prozent höhere Lebenszeit. Das sind schon wichtige Punkte, wenn man bedenkt, wie teuer so ein Galaxy S25 Ultra werden soll.

Samsung Galaxy S25 nur mit Qualcomm-Chips

Während Samsung beim Display sparen und laut der Quelle mehr Geld pro Smartphone verdienen möchte, sollen in allen Galaxy-S25-Modellen Qualcomm-Chips verbaut sein. Zumindest bei der Leistung müsst ihr also keine Kompromisse eingehen. Spätestens Anfang 2025 erfahrt ihr, ob sich die Gerüchte bestätigen. Im Januar sollen die neuen Galaxy-S25-Modelle offiziell vorgestellt werden.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra ist mit einem M13-Display ausgestattet:

