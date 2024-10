Kein Galaxy S26? Samsung hat ganz neue Pläne

Samsung nutzt das Galaxy-Branding bereits seit 2009. In dieser Zeit sind viele verschiedene Modelle und Klassen entstanden, die in einer sehr großen Preisspanne angeboten werden. Laut eines neuen Berichts hat Samsung aktuell wohl eine kleine Identitätskrise und denkt darüber nach, seine Premium-Smartphones nicht mehr als Galaxy-Geräte anzubieten.

Samsung will neue Premium-Marke gründen

Wer sich ein High-End-Smartphone von Samsung kaufen will, weiß, dass es eines der Galaxy-S-Klasse sein muss. Wollt ihr Geld sparen und euch genügt ein Einsteiger- oder Mittelklasse-Handy, dann greift ihr zur Galaxy-A-Klasse. Habt ihr Geld übrig und wollt ein neuartiges Gerät, dann ist die Galaxy-Z-Klasse mit den faltbaren Geräten etwas für euch. Diese recht einfache Aufteilung der Smartphone-Klassen könnte Samsung zukünftig ändern.

Laut eines Berichts von Etoday denkt das südkoreanische Unternehmen darüber nach, eine neue Premium-Marke zu gründen, in der die innovativsten Geräte untergebracht sind. Verglichen wird das mit Hyundai Motors und Genesis. Letztere ist dabei die Luxusmarke. Genau so etwas könnte sich Samsung auch vorstellen, um seine teureren Modelle von den normalen Smartphones abzusetzen und deren Identität zu stärken.

Es könnte also vielleicht schon bald kein Galaxy S26, S26 Plus oder S26 Ultra geben, sondern eine komplett neue Bezeichnung für solche High-End-Geräte. Das Ziel ist am Ende, sich besser gegen das iPhone aufzustellen, da Apple nur Premium-Smartphones verkauft.

Welchen Namen könnte Samsung wählen?

Wie genau die neuen Premium-Smartphones heißen und wann Samsung das Vorhaben umsetzt, ist nicht bekannt. Aktuell soll das Unternehmen die Vor- und Nachteile abwägen. Hoffentlich funktioniert die Ausgliederung der Premium-Smartphones besser als beim Vorbild. Hyundai ist in Deutschland sehr bekannt, Genesis kennen hingegen die wenigsten. Es bleibt also abzuwarten, ob der Plan wirklich aufgeht.

