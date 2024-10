Samsung Mega-Deal bei MediaMarkt: Galaxy S24 FE mit Telekom-Tarif & gratis Smartwatch

Im Rahmen der "Black Deals" ist in der MediaMarkt Tarifwelt ein unschlagbares Angebot mit dem Galaxy S24 FE aufgetaucht. Ihr bekommt das neue Samsung-Smartphone inklusive Telekom-Tarif günstiger als im Einzelkauf. Zudem gibt's die Galaxy Watch FE gratis obendrauf.

Galaxy S24 FE mit Telekom-Tarif günstig bei MediaMarkt

Erst Anfang diesen Monats hat Samsung das Galaxy S24 FE auf den Markt gebracht, da purzeln schon die Preise für die beliebte "Fan Edition". Bei MediaMarkt bekommt ihr das Top-Handy samt Allnet-Flat sowie 8 GB Datenvolumen im Telekom-Netz für nur 17,99 Euro Grundgebühr im Monat (Angebot in der MediaMarkt Tarifwelt ansehen). Einmalig kommen noch 49 Euro Zuzahlung, 39,99 Euro Anschlussgebühr und 4,95 Euro Versandkosten obendrauf.

Unterm Strich zahlt ihr für das Smartphone mit Telekom-Vertrag bei MediaMarkt weniger als beim aktuell günstigsten Online-Händler, wie unsere Rechnung unten zeigt. MediaMarkt legt außerdem noch die Galaxy Watch FE im Wert von 140 Euro gratis dazu – aber nur bis 31. Oktober 2024.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: Freenet Allnet Flat

Netz: Telekom

8 GB LTE -Datenvolumen (max. 25 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 25 MBit/s) Allnet-Flat

SMS kosten 19 Cent pro SMS

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Galaxy S24 FE mit Vertrag bei MediaMarkt: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

Grundgebühr (monatlich) 17,99 Euro Zuzahlung (einmalig, zu Vertragsbeginn) 49 Euro Anschlussgebühr (einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten (einmalig) 4,95 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten (monatl. und einmalige Kosten addiert) 525,70 Euro Gerätewerte (aktuell günstigste Preise laut idealo.de) 550 Euro (Handy) + 140 Euro (Smartwatch) Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzüglich Gerätewerte) -164,30 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat -6,85 Euro

Das Samsung Galaxy S24 FE mit 128 GB Speicher kostet im Preisvergleich bei seriösen Händlern aktuell mindestens 550 Euro. Die Galaxy Watch FE schlägt mit ca. 140 Euro zu Buche. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten des Tarif-Bundles über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, wird klar, dass ihr effektiv einen Gewinn von 164,30 Euro macht.

Die Rechnung geht allerdings nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Das solltet ihr auch tun, denn ab dem 25. Monat steigt die Grundgebühr auf 21,99 Euro.

Galaxy S24 FE: Was kann das neue Smartphone von Samsung?

Was das Samsung Galaxy S24 FE so alles auf dem Kasten hat, erfahrt ihr in diesem Video:

