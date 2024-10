Apple Watch: Diese App wird endlich Realität

Wer eine Apple Watch und noch einen Tesla besitzt, der würde sich wahrscheinlich über eine sinnvolle App für die Smartwatch freuen und mit der dann beispielsweise gleich das E-Auto öffnen wollen. Nur leider gibt es eine solche App vom E-Auto-Pionier noch gar nicht. Doch dies wird sich ändern.

Tesla arbeitet jetzt offiziell an einer App für die Apple Watch

In den letzten Jahren verabschiedeten sich immer mehr Firmen von einer App für die Apple Watch. Andere haben erst gar keine im Portfolio. Auch Tesla gehört dazu. Zwar existiert schon lange eine App fürs iPhone, doch Apples Smartwatch geht seit Jahren leer aus.

Wie das Portal MacRumors berichtet, könnte sich dieser traurige Umstand aber ändern. Im jüngsten Update der Tesla-App fürs iPhone finden sich nämlich Hinweise im Programmcode, die auf eine kommende Apple-Watch-Version der App verweisen (Quelle: MacRumors).

Ganz konkret lässt sich aus dem Code herauslesen, dass es künftig möglich sein wird, die Apple Watch als digitalen Autoschlüssel zu verwenden, um so kompatible Tesla-Fahrzeuge direkt aus der Ferne zu entriegeln. Wer dies bisher wollte, musste auf inoffizielle Apple-Watch-Apps von Drittanbietern zurückgreifen. Alternativ lässt sich aber auch das iPhone hierfür seit vielen Jahren verwenden. Nur steckt dieses meist in der Tasche, und die Apple Watch am Handgelenk wäre viel schneller erreichbar.

Zeitplanung bleibt ein Geheimnis von Tesla

Die Zeichen der Zeit stehen also endlich auf eine echte App von Tesla für die Apple Watch. Bereits Anfang des Jahres deutete Tesla-CEO Elon Musk so etwas an und zeigte sich offen für die Veröffentlichung einer solchen Apple-Watch-App. Keine leeren Worte, wie der gefundene Code in der iPhone-App nun offenbart.

Allerdings ist noch unklar, wann mit einer Veröffentlichung seitens Tesla gerechnet werden kann. Immerhin, die Hardware-Projekte benötigen ja meist länger. So wurde beispielsweise die zweite Generation des Tesla Roadster erstmals 2017 präsentiert, und ursprünglich war eine Auslieferung für 2020 anvisiert. Wirklich kaufen kann man den Sportwagen allerdings bis heute nicht.

Die jüngste E-Auto-Ankündigung von Tesla im Check:

