Großer Ärger bei Tesla: Elon Musk kassiert Klage wegen Robotaxi

Tesla hat mit dem Cybercab mit einiger Verspätung endlich sein selbstfahrendes Taxi vorgestellt – Elon Musk hat bei der Präsentation direkte Parallelen zu Fahrzeugen dieser Art im Blade-Runner-Universum gezogen. Nun gibt es allerdings exakt aus diesem Grund richtig Ärger.

Tesla bekommt wegen Robotaxi Probleme

Bei der Vorstellung des Cybercabs wollten Elon Musk und Tesla offensichtlich die futuristischen Eigenschaften des Fahrzeugs in den Vordergrund stellen und bedienten sich deswegen an dem Blade-Runner-Franchise als Vorbild. Allerdings hatte Tesla dafür von der Produktionsfirma hinter Blade Runner 2049, Alcon Entertainment, keine Erlaubnis bekommen und kassiert deswegen nun eine Klage.

Laut Alcon hat sich Tesla erst wenige Stunden vor der Präsentation bei dem Event We, Robot an die Filmproduktionsfirma gewendet und um Erlaubnis für die Verwendung von Bildern aus Blade Runner 2049 gebeten – Alcon untersagte diese Verwendung ausdrücklich.

Die Anklageschrift begründet dies damit, dass Alcon jegliche Art von Partnerschaft mit Tesla vermeiden wolle. Dies sei wegen Elon Musks Verhalten und Äußerungen der Fall.

Musk hat sich in der jüngeren Vergangenheit als Trump-Unterstützer positioniert, auf seiner Twitter-Plattform mehrfach rechtsextreme Falschinformationen gepostet und geliked und damit teils menschenverachtenden Inhalten eine größere Reichweite beschert.

Cybercab: Tesla ignoriert Absage von Blade-Runner-Produktionsfirma

Nach der Absage von Alcon hat Tesla bei der Robotaxi-Präsentation stattdessen ein KI-generiertes Bild verwendet, das stark an das Original aus Blade Runner 2049 erinnert. Es zeigt einen Mann in einem langen Ledermantel vor einer futuristischen Skyline, die in orange-gelben Staub gehüllt ist. (Quelle. TheVerge).

Die Parallelen lassen sich absolut nicht abstreiten und die Tatsache, dass Tesla Alcon nach Erlaubnis gefragt hat, deutet daraufhin, dass sich der Autohersteller im Vorhinein darüber im Klaren war. Ob die Klage aber Erfolg haben wird und wie hoch die Entschädigung ist, die Alcon verlangt, ist momentan nicht bekannt.

Wird das KI-Taxi überhaupt den ganzen Trubel wert sein? Es gibt ziemlich berechtigte Zweifel daran:

