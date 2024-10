Tesla Cybercab: Autonomes Robotaxi ist so gut wie fertig – wenn man Elon Musk traut

Elon Musk hat das lang erwartete Robotaxi von Tesla vorgestellt. Das futuristische Cybercab soll ohne Lenkrad und Pedale auskommen und völlig autonom fahren. Spätestens 2027 kommt es auf den Markt – sagt zumindest der Tesla-Chef.

Tesla Cybercab: Musk nennt Zeitplan

Elon Musk hat wieder einmal eine große Ankündigung gemacht: Das Tesla Cybercab, ein autonomes Robotertaxi, soll in den nächsten zwei bis drei Jahren Realität werden. Spätestens 2027 werde das Tesla Cybercab zu einem Preis von unter 30.000 US-Dollar erhältlich sein.

Das Cybercab ist als kompaktes, zweisitziges Coupé konzipiert. Es verfügt weder über ein Lenkrad noch über Pedale. Zur Orientierung nutzt es laut Tesla Kameras und KI statt Lidar-Sensoren. Eine Besonderheit ist das kabellose Aufladen – herkömmliche Ladeanschlüsse sind offenbar gar nicht erst vorgesehen.

Im minimalistischen Innenraum finden sich neben den beiden Sitzen nur ein großer Touchscreen, zwei Becherhalter und eine Armlehne. Auf eine Heckscheibe wurde verzichtet, dafür gibt es einen großzügigen Kofferraum. Optisch erinnert das kantige Design an den Cybertruck von Tesla.

Musk verspricht günstige Betriebskosten von rund 20 Cent pro Meile. Das Cybercab soll sich seiner Meinung nach als kostengünstige Alternative zum öffentlichen Nahverkehr etablieren. Der Tesla-Chef bezeichnet das Robotaxi gleich als „individualisierten Massentransport“ (Quelle: Gizmodo).

Tesla Cybercab: Experten sehen Zeitplan kritisch

Die Produktion des Cybercabs soll laut Musk 2026 beginnen. Zunächst sei eine Einführung in den USA geplant, beginnend mit Texas und Kalifornien. Bereits 2025 will Tesla seine „Full Self-Driving“-Technologie für das Model 3 und Model Y in diesen Bundesstaaten zertifizieren lassen. Das Cybercab soll dann als erstes Fahrzeug ohne Lenkrad und Pedale folgen.

Experten stehen dem ambitionierten Zeitplan skeptisch gegenüber. Musk selbst räumt ein, bei Terminankündigungen oft zu optimistisch zu sein. Frühere Versprechen zu autonomen Fahrzeugen konnte Tesla bisher nicht einhalten.

