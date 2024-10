Nächster Schlag gegen VW? China schockiert mit Verbrenner-Plänen

Auf E-Autos aus China werden in Europa schon bald hohe Zölle fällig. Kaum hat sich die EU darauf geeinigt, kommt auch schon der Gegenschlag. China will sich mit eigenen Zöllen wehren – zielt dabei aber auf Verbrenner ab, was nicht nur VW zu spüren kriegen dürfte.

China plant Zölle auf Verbrenner: Luxus-Schlitten im Visier

Kaum hat die EU sich auf höhere Zölle für chinesische Elektroautos geeinigt, unterstreicht die Volksrepublik, dass der Schritt Folgen haben wird. So hat man etwa angekündigt, dass zusätzliche Abgaben auf französische Branntweine erhoben werden sollen. Doch das ist noch lange nicht alles.

Vielmehr arbeitet China auch an einem direkten Konter gegen die E-Auto-Zölle der EU, die schon im November erhoben werden sollen. Der richtet sich aber nicht gegen Elektromodelle europäischer Hersteller, wie man erwarten würde. Es geht im Gegenteil explizit darum, Verbrenner mit Strafzöllen zu belegen.

China prüfe derzeit „Maßnahmen wie die Erhöhung der Zölle auf importierte Fahrzeuge mit großem Hubraum“, erklärte dazu ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums (Quelle: Handelsblatt). Unklar ist dabei, wie groß der Hubraum sein müsste, um unter die wahrscheinlich kommenden Zollregeln zu fallen. Der Schritt würde Hersteller härter treffen, die sich auf stärker motorisierte Autos konzentrieren.

China-Zölle: VW mit blauem Auge, Mercedes und BMW im Visier?

In Deutschland dürften dabei vor allem Mercedes und BMW betroffen sein, auch Audi und Porsche könnten die Zölle zu spüren kriegen. Volkswagen ist dabei aber nicht ausgenommen. Die Wolfsburger haben mit ihrem Geschäft derzeit so sehr zu kämpfen wie kein anderer deutscher Autobauer. Deshalb dürften auch kleinste Schwierigkeiten im wichtigen China-Geschäft genau beobachtet werden.

Für alle deutschen Marken ist der chinesische Markt über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte aber besonders wichtig geworden. Der sich weiter drehende Handelsstreit mit China ist auch deswegen so ernst, weil die ausländischen Hersteller dort ohnehin große Probleme haben, mit ihren Elektroautos Schritt zu halten. Werden künftig Verbrenner für die chinesischen Kunden durch Zölle teurer, greift das das letzte wirkliche Standbein der europäischen Marken in China an.

