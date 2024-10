VW-Chef gibt Vollgas: Mit günstigen E-Autos aus der Krise

Volkswagen will mit einer Reihe günstiger Elektromodelle aus der Krise fahren. Bis 2027 plant der Autobauer acht neue E-Autos, darunter ein Einstiegsmodell für 20.000 Euro. VW-Markenchef Thomas Schäfer verspricht attraktive und bezahlbare Autos, die „den Markt richtig aufmischen“.

VW: Volksstromer für 20.000 Euro kommt 2027

Volkswagen macht laut Markenchef Thomas Schäfer ernst mit bezahlbarer Elektromobilität. Bis 2027 soll ein Elektroauto für unter 20.000 Euro auf den Markt kommen. Damit will VW E-Mobilität für jedermann erschwinglich machen und seine Position im hart umkämpften Markt stärken.

Der für 25.000 Euro angekündigte ID.2 soll bereits 2026 auf den Markt kommen. Ein Jahr später folgt der echte Volksstromer. Zu diesem Zeitpunkt will VW dann insgesamt acht neue Elektrofahrzeuge anbieten. Um das zu erreichen, will man die Entwicklungszeiten deutlich verkürzen. So soll der VW ID.2 in nur 36 statt bisher 50 Monaten entwickelt werden.

Die neuen E-Autos werden laut Schäfer nicht nur „super aussehen“, sondern hätten auch „technologisch das Zeug, den Markt richtig aufzumischen“. Der starke Wettbewerb führe dazu, dass endlich Autos „zu bezahlbaren Preisen auf die Straße“ kommen müssten. VW müsse aber auch profitabel produzieren.

Deshalb plant Volkswagen massive Einsparungen bei den Entwicklungskosten. Die Kosten pro Mannstunde in der Entwicklung sollen um rund 40 Prozent sinken. Gleichzeitig will der Autobauer mit weniger Ingenieuren auskommen.

Elektro soll VW zurück an die Spitze bringen

Auch VW-Entwicklungschef Kai Grünitz blickt optimistisch in die Zukunft. Er verspricht ein breites und attraktives Elektro-Portfolio, das „zu 100 Prozent die VW Marken-Gene tragen wird“. Besonders gespannt ist er auf die Serienversion des ID.2all und den Volksstromer.

Neben den günstigen Einstiegsmodellen plant VW weitere E-Autos in höheren Preisklassen. Zudem sollen mehr Sondermodelle wie der ID.3 Fire & Ice auf den Markt kommen. Mit dieser Modelloffensive will Schäfer die Marke „wieder ganz an die Spitze bringen“ (Quelle: ecomento.de).

VWs Pläne für günstige E-Autos:

