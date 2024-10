Neues Tesla Model 3 kommt: Mehr Reichweite für weniger Geld

Tesla plant offenbar eine neue Variante des Model 3 – mit beeindruckender Reichweite. Das neue Langstreckenmodell mit Hinterradantrieb soll bis zu 702 Kilometer weit kommen. Damit würde Tesla die Reichweite seines beliebten Mittelklasse-Stromers auf ein ganz neues Niveau heben.

Tesla Model 3: Bis zu 702 km Reichweite

Auf mehreren europäischen Tesla-Webseiten war eine interessante Ankündigung zu lesen, die dann aber schnell wieder entfernt wurde. Anscheinend bereitet Tesla die Einführung eines neuen Model 3 mit verbesserter Reichweite vor. Nach WLTP soll das E-Auto eine Reichweite von bis zu 702 km haben (Quelle: eivissacopter bei Twitter/X)

Die neue Version des Model 3 wird einen Heckantrieb statt Allradantrieb haben. Derzeit kommt die Allradvariante auf 629 Kilometer. Möglich wird die Rekordreichweite nun durch den Verzicht auf den vorderen Elektromotor. Durch das geringere Gewicht und den optimierten Wirkungsgrad des Heckantriebs soll die Reichweite deutlich gesteigert werden. Zum Einsatz kommen soll weiterhin die bekannte 79-kWh-Batterie von LG.

Tesla will aber nicht nur die Reichweite erhöhen, sondern auch die Kosten senken. Berichten zufolge könnte das neue Langstreckenmodell mit Heckantrieb 4.000 bis 6.000 Euro weniger kosten als das aktuelle Allradmodell. Damit will der Autobauer vermutlich preissensible Kunden ansprechen, die Wert auf maximale Reichweite legen.

Neues Tesla Model 3: Markteinführung in Sicht?

Da Tesla die neue Variante bereits in mehreren Ländern beworben hat, könnte der Verkaufsstart schon in den nächsten Tagen erfolgen. Möglicherweise ist die Präsentation für den 10. Oktober in Los Angeles auf dem „We, Robot“-Event geplant, zusammen mit dem lange erwarteten Tesla-Robotaxi. Bei dieser Gelegenheit könnte Tesla auch mehr über seinen humanoiden Roboter Optimus verraten (Quelle: Teslamag).

Tesla stellt nicht nur E-Autos her:

