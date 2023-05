Tesla hat seinen humanoider Roboter Optimus in einem neuen Video gezeigt. Der Bot stolpert jetzt nicht mehr, sondern läuft langsam vorwärts. Er kann Gegenstände aufheben und Objekte erkennen. Auch das Design wirkt nun ausgereifter.

Tesla Optimus: Video zeigt Roboter in Aktion

Pünktlich zur Aktionärsversammlung hat Tesla ein neues Video veröffentlicht, in dem der Bot Optimus zu sehen ist. Ganz so menschlich wie noch bei der allerersten Präsentation sieht er nicht mehr aus, dafür hat der Hersteller aber an den Funktionen getüftelt.

Stolpern soll der humanoide Roboter jetzt nicht mehr, stattdessen bewegt er sich ziemlich gemächlich vorwärts. Ob der Bot sich auch schon umdrehen oder allgemein einen anderen Weg einschlagen kann, verrät Tesla bislang nicht. Dem Hersteller zufolge kann sich Optimus bereits zu Entdeckungstouren aufmachen und das Gelände mehr oder weniger verstehen. So gesammelte Daten sollen eigenständig für künftige Touren verwendet werden (Quelle: Tesla bei YouTube).

Tesla Optimus im Video:

Tesla Bot: Das kann der Roboter

Im Video ist auch zu sehen, wie der Tesla-Bot ein paar alltägliche Aufgaben übernimmt. Er kann anscheinend Objekte erkennen und aufnehmen, um sie an einem anderen Ort wieder abzulegen. Tesla hat dazu nach eigenen Angaben ein KI-Training durchgeführt, bei dem Optimus von menschlichen Bewegungen lernt.

Elon Musk hält Optimus für ein Schlüsselprojekt. Der Roboter wird ihm zufolge einen Großteil des langfristigen Wertes von Tesla ausmachen. Er rechnet mit einem weltweiten Bedarf von bis zu 20 Milliarden Einheiten.

Optimus: Kein Mensch im Roboter-Anzug

Bei der allerersten Vorstellung von Optimus befand sich noch ein Mensch im Roboterkostüm, der auf der Bühne ein paar Bewegungen vollführte. Bei der zweiten Präsentation war es dann wirklich ein Bot, der allerdings noch fixiert werden musste, um nicht umzufallen.

