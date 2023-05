Google stattet seine Pixel-Smartphones regelmäßig mit neuen Funktionen aus. Oft tauchen diese neuen Features vorab auf, wie im aktuellen Fall. In der Sicherheits-App ist ein neues Feature aufgetaucht, welches das Pixel-Handy im Auto viel nützlicher macht.

Google macht Pixel-Handys zur Dashcam

Die Nutzung von Dashcams ist in Deutschland nicht klar geregelt. Eigentlich ist das unbegründete Aufzeichnen nicht erlaubt. Vor Gericht kann eine Dashcam-Aufnahme aber als Beweismittel akzeptiert werden. Entsprechend beliebt sind die kleinen Kameras in Autos auch in Deutschland. Zukünftig könnte euer Pixel-Handy die Aufgabe einer Dashcam übernehmen.

In der Sicherheits-App von Google ist die Dashcam-Funktion nämlich schon aufgetaucht. Demnach könnt ihr zukünftig wählen, ob nur ein Video oder auch ein Video mit Ton aufgezeichnet wird. Zudem müsst ihr euch nicht zu viele Gedanken um das Aktivieren machen. Laut 9to5Google kann sich die Dashcam-Funktion automatisch aktivieren, wenn sich euer Pixel-Handy mit einem bestimmten Bluetooth-Gerät verbindet, beispielsweise dem des Autos.

Damit die Videos nicht unnötig viel Platz wegnehmen, werden diese nach spätestens drei Tagen gelöscht, wenn ihr die Videos zwischenzeitlich nicht speichert. Kommt es also zu einem Unfall, habt ihr genug Zeit, um die Daten zu sichern. Die maximale Aufnahmedauer beträgt 24 Stunden. Eine Minute verbraucht dabei 30 MB. Um die Funktion anständig nutzen zu können, braucht es eine Halterung im Auto.

Dashcam-Funktion auch für Deutschland?

In Deutschland gelten für Dashcams sehr strenge Regeln. Beispielsweise darf nicht dauerhaft aufgezeichnet werden, sondern die Aufnahmen müssen überspielt werden. Es wird also interessant sein zu sehen, ob das Feature nur in den USA und anderen Ländern angeboten wird. Wenn ihr in Deutschland eine Dashcam im Auto nutzen wollt, solltet ihr euch einfach eine kaufen, die die Anforderungen erfüllt (bei Amazon anschauen).

