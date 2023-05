In Windows 11 gibt es die vorinstallierte E-Mail-App namens „Mail“. Wie ihr diese einrichtet, zeigen wir euch hier in dieser Anleitung.

Windows 11 Facts

Windows 11: Mail einrichten

In Windows 11 ist wie bereits unter Windows 10 die App „Mail“ vorinstalliert. Falls ihr euch bei der Windows-11-Installation bereits mit eurem Microsoft- oder Hotmail-Konto angemeldet habt, ist das entsprechende Microsoft-E-Mail-Konto bereits in die Mail-App übernommen worden. Falls ihr allerdings ein E-Mail-Konto eines anderen Providers wie GMX oder Gmail einrichten möchtet, dann geht so vor:

Öffnet das Startmenü, tippt mail ein und klickt auf den Eintrag „Mail“. Falls ihr die App zum ersten Mal startet, seht ihr die Willkomensseite. Klickt dann auf „Konto hinzufügen“. Falls ihr die App bereits geöffnet hattet, klickt links unten auf das Zahnrad-Symbol und dann auf „Konten verwalten“ > „Konto hinzufügen“. Wählt aus der Liste euren E-Mail-Provider aus, etwa „Google“ (für Gmail beziehungsweise Googlemail). Falls ihr einen Anbieter wie GMX oder Web.de nutzt, wählt ihr stattdessen „Anderes Konto POP, IMAP“ aus. Gebt danach eure E-Mail-Adresse sowie den Benutzernamen und das Passwort an, mit denen ihr euch in euer E-Mail-Konto einloggt. Bestätigt mit „Anmelden“. Ihr seht nun im Hauptfenster der Mail-App das neue Konto. Klickt darauf, um die Mails des Kontos sehen und lesen zu können.

Windows 11: So richtet ihr ein neues E-Mail-Konto in der Mail-App ein. (Bildquelle: GIGA)

Neue E-Mail schreiben

1. Schritt:

Bildquelle: GIGA

Falls ihr mehrere E-Mail-Konten in der Mail-App eingerichtet habt, wählt ihr zunächst das Konto aus, von dem ihr die neue E-Mail aus schreiben möchtet. Klickt dann oben links auf „+ Neue E-Mail“.

2. Schritt:

So sendet ihr eine E-Mail. (Bildquelle: GIGA)

Gebt oben die E-Mail-Adresse des Empfängers und den Betreff ein. Darunter schreibt ihr euren Text. Klickt oben rechts auf den Button „Senden“, um die E-Mail abzuschicken.

Standardmäßig ergänzt Windows 11 unter der E-Mail die Fußzeile „Gesendet von Mail für Windows“. Ihr könnt den Text aber auch markieren und löschen. Wer das nicht immer bei jeder E-Mail machen will, kann die Signatur der E-Mails deaktivieren oder nach eigenen Wünschen anpassen.

Signatur in Windows-Mail ändern oder löschen

Klickt in der Mail-App von Windows unten links auf das Zahnrad-Symbol und dann auf „Signatur“. Falls ihr mehrere E-Mail-Konten eingerichtet habt, wählt ihr oben das Konto aus, für das ihr die Einstellung vornehmt. Wenn ihr gar keine Signatur verwenden möchtet, stellt den Schalter bei „E-Mail-Signatur verwenden“ auf „Aus“. Ansonsten gebt ihr unten euren eigenen Text ein, der unter jeder eurer E-Mails automatisch erscheinen soll. Das können beispielsweise Kontaktdaten sein. Bei Bedarf formatiert ihr euren Text, ändert die Schriftart oder fügt ein Bild hinzu. Das erledigt ihr über die dort dargestellte Werkzeugleiste. Bestätigt eure Eingaben unten mit dem Button „Speichern“.

Hier ändert ihr eure E-Mail-Signatur. (Bildquelle: GIGA)

Windows Mail: Konto entfernen

Bei diesem Vorgang wird das ausgewählte E-Mail-Konto aus der Mail-App entfernt. Das eigentliche E-Mail-Konto wieder dabei nicht gelöscht. Ihr könnt es weiterhin über die jeweilige Webseite eures E-Mail-Providers aufrufen.

Klickt in der Mail-App mit der rechten Maustaste auf das Konto, das ihr entfernen möchtet. Wählt „Kontoeinstellungen“ aus. Klickt unten auf „Konto löschen“ und bestätigt mit „Löschen“.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.