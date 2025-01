Gmail: IMAP Einstellungen für Outlook einrichten

Mit Outlook habt ihr all eure E-Mails im Griff. Mit den entsprechenden Einstellungen und ein wenig Vorarbeit lässt sich auch ein Gmail-IMAP-Account unter Outlook einrichten. Erfahrt hier, wie man dabei vorgehen muss.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Ist Gmail via IMAP in Outlook eingerichtet, werden alle Mails vom Google Mail-Konto direkt an Outlook weitergeleitet und dargestellt. Die Einstellungen für Gmail-IMAP können auch für Thunderbird und ähnliche E-Mail-Clients verwendet werden.

Gmail: IMAP für Outlook und andere Mail-Clients einrichten

Als erstes muss IMAP in den Gmail-Einstellungen aktiviert werden:

Hierzu meldet ihr euch in euren Google Mail-Account an. Klickt das Zahnradsymbol in der rechten oberen Ecke an. Klickt auf „Weiterleitung von POP/IMAP“ Aktiviert „IMAP“ für Gmail über den entsprechenden Button. Mit Klick auf „Änderungen speichern“ wird IMAP für das Google Konto übernommen.

Anzeige

Nun muss noch der E-Mail-Client konfiguriert werden, um darüber E-Mails per Gmail empfangen zu können. Zu den unterstützten Anwendungen gehören:

Android

BlackBerry

iPhone, iPad

Outlook/Windows Mail

Apple Mail

Thunderbird 2.0

Anzeige

Gmail: IMAP unter Outlook, Thunderbird und Co. einrichten

Ist IMAP einmal aktiviert, öffnet Outlook und klickt im Menü auf „Extras“. Wählt hier „Konten“, bzw. „E-Mail-Konten“ aus und klickt auf hinzufügen. Folgende Einstellungen sind für die Einrichtung erforderlich:

Posteingangsserver (IMAP) – SSL erforderlich:

imap.gmail.com Port: 993 SSL erforderlich: Ja IMAP-Benutzername: Eure Gmail-Adresse IMAP-Kennwort: Euer Gmail-Passwort



Postausgangsserver (SMTP) – TLS erforderlich:

smtp.gmail.com Port: 465 oder 587 SMTP-SicherheitS: TLS SSL erforderlich: Ja Authentifizierung erforderlich: Ja Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden



Vollständiger Name oder Anzeigename:

Konto- oder Nutzername: Die vollständige Gmail-Adresse (nutzername@gmail.com).

Die vollständige Gmail-Adresse (nutzername@gmail.com). E-Mail-Adresse: Eure vollständige Gmail-Adresse (nutzername@gmail.com).

Eure vollständige Gmail-Adresse (nutzername@gmail.com). Passwort: Euer Gmail-Passwort

Analog könnt ihr die oben angegebenen Einstellungen bei anderen E-Mail-Clients verwenden.

Anzeige

Im Gmail Konto muss IMAP aktiviert werden. Screenshot: GIGA (© Screenshot GIGA)

Achtet dabei darauf, dass der Client eine SMTP-Authentifizierung unterstützt. Andernfalls lassen sich keine Nachrichten über den Client senden. Sollte der Client SMPT-fähig sein und es jedoch nicht möglich sein, Mails zu versenden, ändern den SMTP-Serverport, z. B. auf 465 oder 587.

Weitere Artikel zum Thema:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.