Outlook: Farbe ändern – so geht's

Ihr möchtet in Outlook die Hintergrundfarbe ändern? Wie das in wenigen Schritten geht, zeigen wir euch hier in dieser Anleitung.

In Outlook lässt sich die Hintergrundfarbe und die Farbe des Textes beliebig anpassen. Außerdem könnt ihr den Dark-Mode aktivieren und den Hintergrund einer neuen E-Mail-Nachricht weiß lassen.

Outlook: Hintergrundfarbe ändern

Beginnt zunächst, in Outlook eure Nachricht zu schreiben. Klickt dann oben auf den Menüpunkt „Optionen“ und wählt „Seitenfarbe“ aus. Ihr könnt nun aus einer Palette bestimmte Farben auswählen. Alternativ klickt ihr unten auf „Weitere Farben…“, um eine eigene Farbe zu bestimmen. Falls ihr stattdessen eine Textur, ein Muster oder ein Bild als Hintergrund hinzufügen möchtet, klickt unter der angezeigten Farbpalette auf „Fülleffekte…“ und wählt die gewünschte Fülleffektoption aus. Falls ihr die Hintergrundfarbe zu dunkel gewählt habt, solltet ihr danach die Schriftfarbe anpassen, da man die Schrift ansonsten nur schlecht vor dem Hintergrund erkennen kann.

Outlook: Hier stellt ihr die Hintergrundfarbe eurer E-Mail ein. (Bildquelle: GIGA)

Outlook: Schriftfarbe ändern

Schreibt zunächst eure E-Mail in Outlook. Markiert den Text, dessen Farbe ihr ändern möchtet. Klickt oben unter dem Menü „Nachricht“ auf das Werkzeugsymbol „A“ für die Schriftfarbe und wählt eure Farbe aus. Klickt stattdessen weiter unten auf „Weitere Farben…“, um eine eigene Farbe zu bestimmen. Unter Umständen ist es auch sinnvoll, den Text fett zu markieren (Symbol „F“), um ihn besser lesen zu können.

Outlook: Hier ändert ihr die Farbe eures Textes. (Bildquelle: GIGA)

Outlook: Weißes Nachrichtenfenster bei aktiviertem Dark-Mode

Wenn ihr den dunklen Modus in Outlook aktiviert, wird das Nachrichtenfenster ebenfalls dunkel. Ihr könnt aber einstellen, dass das Nachrichtenfenster weiterhin weiß bleibt, um so den Text besser lesen zu können, wenn ihr eine E-Mail schreibt.

Der Dark-Mode ist in Outlook aktiviert, aber der Hintergrund der E-Mail ist weiterhin weiß. (Bildquelle: GIGA)

Öffnet Outlook und klickt oben auf das Menü „Datei“. Klickt unten links auf „Optionen“. Im neuen Fenster klickt ihr links auf den Menüpunkt „Allgemein“. Wählt rechts unter dem Abschnitt „Microsoft Office-Kopie personalisieren“ bei „Office-Design“ den Eintrag „Schwarz“ aus und setzt rechts daneben das Häkchen bei „Die Hintergrundfarbe der Nachricht nie ändern“.

Hier stellt ihr ein, dass der Hintergrund der E-Mail-Nachricht immer weiß bleibt. (Bildquelle: GIGA)

