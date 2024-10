Tesla meldet sich stark zurück – doch Elon Musk bricht das nächste Versprechen

Elon Musk hat offiziell bestätigt, dass es kein günstiges Model 2 geben wird. Stattdessen will sich Tesla auf autonomes Fahren und Robotaxis konzentrieren. Gleichzeitig präsentiert das Unternehmen beeindruckende Geschäftszahlen – doch die dürften den enttäuschten Fans ziemlich egal sein.

Elon Musk: Robotaxi statt Tesla Model 2

Seit Jahren hoffen Tesla-Fans auf ein kompakteres und günstigeres Elektroauto unterhalb des Model 3. Doch jetzt ist klar: Ein solches Model 2 wird es nicht geben. Elon Musk hat bei der Vorstellung der Quartalszahlen endgültig mit den Gerüchten aufgeräumt. „Wir bauen kein anderes Modell als ein Robotaxi“, ließ Musk die Tesla-Investoren wissen (Quelle: Tesla bei YouTube).

Anzeige

Für Interessenten bedeutet das, dass sie in Zukunft keine neuen, günstigeren Tesla-Modelle erwarten können. Stattdessen sollen die Preise der aktuellen Modelle in den nächsten Jahren sinken. Für 2025 kündigt Musk an, dass das Model 3 in den USA für unter 30.000 Dollar zu haben sein wird – dank staatlicher Subventionen. In Deutschland ist das Model 3 derzeit ab 40.970 Euro zu bekommen.

Musk hat in den vergangenen Jahren immer wieder ein günstigeres Tesla-Modell in Aussicht gestellt. Laut Musk war die Entwicklung des Fahrzeugs bereits weit fortgeschritten. Die Markteinführung war ursprünglich für 2023 geplant. Frühere Berichte, Tesla habe die Entwicklung des Model 2 eingestellt, bezeichnete Musk als Lüge (Quelle: Capital).

Anzeige

Tesla mit starken Geschäftszahlen

Trotz der Enttäuschung rund um das Model 2 kann Tesla auf ein sehr erfolgreiches Quartal zurückblicken. Das Unternehmen erzielte zwischen Juli und September 2024 einen Umsatz von 25,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn stieg um 17 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar. Mit insgesamt 462.890 ausgelieferten Fahrzeugen verzeichnete Tesla ein Plus von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal (Quelle: Tesla).

Das solltet ihr über Teslas Robotaxi wissen:

Was bringen Teslas Robotaxen? Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.