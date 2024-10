Neuer Hybrid-Ferrari F80 kostet 3,6 Millionen Euro – und ist sofort ausverkauft

Ferrari hat seinen neuesten Supersportwagen vorgestellt: Den F80. Mit 1.200 PS und einem Preis von 3,6 Millionen Euro will Ferrari neue Maßstäbe setzen – in Sachen Leistung und Exklusivität. Doch selbst wer das nötige Kleingeld hat, kommt an eines der begehrten Exemplare nicht mehr heran.

Ferrari: Neuer F80 sofort ausverkauft

In einer limitierten Auflage von 799 Exemplaren hat Ferrari seinen neuen Super-Sportler vorgestellt. Interessenten mussten so schnell sein wie das Auto selbst: Das Ferrari-Sondermodell ist nämlich bereits ausverkauft. Die Nachfrage soll dreimal so hoch gewesen sein. „Wir werden Leuten, die das nicht von uns erwarten, eine Absage erteilen müssen“, sagt Ferrari-Marketingchef Enrico Galliera.

Die glücklichen Besitzer hingegen dürfen sich ab Ende 2025 auf Hybrid-Power und Formel-1-Technik freuen. Ein 3,0-Liter-V6-Turbomotor wird von drei Elektromotoren unterstützt. Zusammen erreichen sie eine Systemleistung von 1.200 PS (883 kW). Damit sei der F80 das bislang stärkste Straßenfahrzeug aus Maranello, verkündet Ferrari stolz (Quelle: Spiegel).

Allein der Verbrennungsmotor steuert 900 PS bei. An der Vorderachse arbeitet ein Elektromotor mit 81 PS, an der Hinterachse zwei weitere E-Aggregate mit je 142 PS. Die Hochvoltbatterie hat eine Kapazität von 2,3 kWh. Sie dient vor allem dazu, schnell Energie für zusätzlichen Schub bereitzustellen.

Mit einem Gewicht von 1,5 Tonnen ist der F80 trotz Hybridtechnik im Vergleich ein echtes Leichtgewicht. Das zahlt sich bei den Fahrleistungen aus: In nur 2,2 Sekunden beschleunigt er von 0 auf 100 km/h. Bereits nach 5,8 Sekunden sind 200 km/h erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 350 km/h (Quelle: Ferrari).

Ferrari F80: Aerodynamik vom Feinsten

Neben dem Antrieb spielt laut Ferrari die Aerodynamik eine entscheidende Rolle. Bei 250 km/h soll der F80 einen Abtrieb von 1.050 Kilogramm erzeugen. Dafür sorgen zahlreiche Lufteinlässe, Kanäle und ein aktiver Heckflügel. Die Karosserie besteht komplett aus Karbon.

Im Innenraum geht es dagegen puristisch zu. Der Fahrer sitzt erwartungsgemäß in einer Art Cockpit, umgeben von Schalensitzen. Auf Komfort wurde weitgehend verzichtet, stattdessen steht die Rennstrecken-Performance im Vordergrund. Mit nur 35 Litern Kofferraumvolumen eignet sich der F80 nicht gerade für den Wocheneinkauf.

Ferrari F80: Neuer Supersportwagen vorgestellt

