iPhone weiterhin konkurrenzlos: Apple erteilt Samsung eine heftige Lektion

Bereits vor zwei Jahren verpasste Apple dem iPhone 14 eine lebensrettende Funktion, an der Samsung auch in diesem Jahr wieder scheiterte. Mit dem Update auf iOS 18 manifestiert Apple diese Vormachtstellung, schließlich taugt die Satellitenverbindung jetzt zu mehr als nur zum Absetzen eines Notrufs.

Mit der Vorstellung des iPhone 14 führte Apple ein neues Feature ein. Mittels „Notruf SOS via Satellit“ kann ein solches iPhone auch ohne jedwede Mobilfunkverbindung einen Notruf über eine Satellitenverbindung versenden und entsprechende Einsatzkräfte informieren. Im Fall der Fälle kann dies das Leben von Menschen retten.

iPhone bekommt mehr Satellitendienste mit iOS 18

Samsung hätte auch gerne so ein Feature, musste aber zuletzt mit dem in diesem Jahr vorgestellten Galaxy S24 erneut passen. Wohl frühestens mit dem S25 im kommenden Jahr könnten die Koreaner aufschließen. Bis dahin ist das iPhone weiterhin konkurrenzlos. Allein in China sucht und findet Huawei Anschluss, doch international haben die nichts mehr zu melden.

Auf der WWDC zeigte Apple jetzt eine erste Vorschau auf iOS 18. Abseits nützlicher KI-Funktionen wird auch die Satellitenverbindung kompatibler iPhones weiter ausgebaut. So lassen sich mit iOS 18 auch normale Texte via Satellit verschicken, wenn keine WLAN- oder Mobilfunkverbindung zur Verfügung steht.

Der Ausbau der Satellitenverbindung des iPhones war nur ein Punkt auf Apples Entwicklerkonferenz:

Preisfrage noch ungeklärt

Dies funktioniert laut Apple mit allen iMessages und auch SMS-Nachrichten. Zudem sind derartige Unterhaltungen mit iMessage auch weiterhin Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Kompatibel zur erweiterten Funktion sind alle Modelle des iPhone 14 und des iPhone 15. Ab Herbst mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit natürlich auch das neue iPhone 16 in seinen unterschiedlichen Ausführungen.

Kein Wort verliert Apple derzeit zu etwaigen Kosten der neuen Nachrichtenfunktion. Apple verspricht, das Feature „Notruf SOS via Satellit“ drei Jahre kostenlos für Besitzer eines iPhone 14 anzubieten, beim iPhone 15 sind es zwei Jahre. Später soll für Satellitendienste jedoch eine Gebühr erhoben werden. Doch zu Preisen hat sich Apple bis jetzt noch nicht geäußert.