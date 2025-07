Apple zeigt es allen: So eine Smartwatch gab es noch nie

Apple sprengt die Grenzen der Smartwatch.

Mit der Watch Ultra 3 plant Apple ein Wearable, das technisch ganz neue Maßstäbe setzt. Ein integriertes 5G-Modul sowie Satelliten-SMS machen die smarte Uhr so unabhängig wie nie zuvor.

Neue Details zur Apple Watch Ultra 3

Apple will seine High-End-Smartwatch in diesem Jahr anscheinend mit zwei bisher nicht dagewesenen Funktionen ausstatten. Wie Mark Gurman von Bloomberg berichtet, soll die Apple Watch Ultra 3 sowohl über Satellitenkommunikation als auch über eine integrierte 5G-Verbindung verfügen.

Damit könnten künftig selbst ohne Verbindung zum begleitenden iPhone SMS versendet werden – ein absolutes Novum im Smartwatch-Bereich. Besonders in abgelegenen Regionen oder bei Outdoor-Aktivitäten dürfte das die Sicherheit der Träger deutlich erhöhen.

Die Ultra-Modelle von Apple waren schon zuvor für Extrembedingungen gedacht, doch bisher blieb der Datentransfer stets ans iPhone gebunden. Die neue Konnektivität bringt die Apple Watch Ultra nun ein großes Stück näher an vollständige Unabhängigkeit heran. Mit einer Vorstellung des Modells ist im Herbst zu rechnen.

Im Vergleich zur bestehenden Ultra-Smartwatch von Apple bleibt das robuste Design laut Gurman weitgehend unangetastet. Das OLED-Display soll etwas heller werden und die smarte Uhr soll schneller laden. Zudem wird wohl der S10-Chip eingebaut. Unklar bleibt, ob und wann die Apple Watch Ultra 3 über eine Blutdruck-Funktion verfügen wird.

Apple: Smart Ring weiter im Gespräch

Neben neuen Smartwatches hat Apple laut Berichten offenbar noch andere Pläne. Ein smarter Ring könnte in absehbarer Zeit das Wearable-Portfolio ergänzen. Denkbar wären hier besondere Funktionen wie die Türöffnung via NFC, die Steuerung per Siri oder Interaktionen mit der Apple Vision Pro.

Dank der Nähe zur Fingerarterie wären eine hochwertige Schlaf- und Herzfrequenzmessung möglich, heißt es. Laut Gurman soll sogar ein EKG technisch machbar sein. Wann der Apple Ring auf den Markt kommt, ist nicht bekannt.