Apple Watch Ultra 3: Starttermin durchgesickert – das wissen wir jetzt

Der September könnte heiß werden – wenn Apple hält, was ein Insider jetzt verspricht.

Nach zwei Jahren Funkstille – Apple Watch Ultra 3 kommt im Herbst

Apple gönnte sich – und uns – eine kleine Verschnaufpause. 2024 blieb die Apple Watch Ultra nämlich unangetastet, von einer neuen Farbvariante in Schwarz mal abgesehen. Doch damit ist bald Schluss, wie ein gut vernetzter Insider nun verrät. Die Wartezeit auf die Apple Watch Ultra 3 könnte somit bald ein Ende haben – und es wird höchste Zeit.

Der renommierte Analyst Jeff Pu hat Investoren gegenüber seine aktuelle Produkt-Roadmap offengelegt. Darin enthalten: Die heiß erwartete Apple Watch Ultra 3, die – so Pu – noch in diesem Jahr erscheinen soll. Konkret dürfte es wie üblich im September soweit sein, zusammen mit dem iPhone 17 und der regulären Apple Watch Series 11 (Quelle: Jukan Choi via X, vormals Twitter).

Ein Schritt, der längst überfällig ist: Die letzte echte Neuerung der Ultra-Reihe liegt fast zwei Jahre zurück. 2024 gab es statt einer Ultra 3 lediglich eine neue schwarze Titan-Variante der Ultra 2 – mehr Kosmetik als Technik. Für Fans der robusten Smartwatch war das eine bittere Pille.

Was die Ultra 3 an Neuerungen bieten könnte

Dass sich Apple mit dem Nachfolger so lange Zeit ließ, könnte laut Branchenkennern gute Gründe haben. Mark Gurman von Bloomberg etwa spekuliert auf Satellitenkonnektivität und 5G-Fähigkeiten für die Ultra 3. Derartige massive Upgrades würden die verlängerte Entwicklungszeit zumindest teilweise rechtfertigen.

Und auch sonst könnte Apple die Extra-Zeit genutzt haben, um mehr als nur ein minimales Update abzuliefern. Wer noch auf der ersten Generation sitzt, dürfte sich auf eine spürbare Verbesserung freuen – vorausgesetzt, Apple liefert nicht nur ein paar neue Watchfaces.

Pus Roadmap gewährt auch einen Ausblick auf weitere Neuheiten. Noch für 2025 rechnet der Analyst mit dem Launch eines „HomePad“-Tablets, über das bisher kaum mehr als gemunkelt wurde: eine Mischung aus HomePod und iPad. Die AirPods Pro 3 hingegen sollen erst 2026 und damit verspätet kommen.

Unterm Strich: Für alle, die mit ihrer Ultra der ersten Generation tapfer durchgehalten haben, könnte sich das Warten auf die Apple Watch Ultra 3 endlich lohnen. Wenn Jeff Pu recht behält – und danach sieht es aus –, dann ist es der September 2025, auf den viele gewartet haben. Bleibt nur zu hoffen, dass Apple in der Zwischenzeit nicht nur die Farbe, sondern auch die Technik ernsthaft überarbeitet hat.