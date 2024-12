Apple Watch Ultra 3: Erste Leaks enthüllen neue Top-Features der Smartwatch

Wer dieses Jahr auf eine neue Apple Watch Ultra der dritten Generation hoffte, wurde vom iPhone-Hersteller enttäuscht. Allein eine weitere Farbvariante und neue Armbänder wurden präsentiert. Doch 2025 erscheint tatsächlich eine Apple Watch Ultra 3, und die hat so einige neue Top-Features integriert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple Watch Ultra erhält Satellitenverbindung

Technisch hat sich bei der Apple Watch Ultra 2 in diesem Jahr nichts geändert. Apple betrieb allein Modellpflege und konzentrierte sich ausschließlich auf die Optik. Kundinnen und Kunden haben daher die Wahl zwischen einem Titangehäuse in einer natürlichen und einer neuen schwarzen Kolorierung. Im kommenden Jahr wird es Apple aber nicht bei reiner Kosmetik belassen: Die Apple Watch Ultra soll nämlich neue Features erhalten.

Anzeige

Der bekannte Insider Mark Gurman von Bloomberg bringt erste Leaks ans Tageslicht. So soll die Apple Watch 3 erstmals über eine Satellitenverbindung verfügen. Mit der können Nutzerinnen und Nutzer dann im Notfall Textnachrichten versenden, wenn Mobilfunknetze oder ein WLAN nicht verfügbar sind (Quelle: Bloomberg).

Das Satellitenfeature gibt es seit dem iPhone 14 und findet sich so auch im iPhone 15 und iPhone 16. In einer Apple Watch kam es bisher jedoch noch nicht zum Einsatz. Da sich die Apple Watch Ultra insbesondere an Wanderer, Taucher und generell Abenteurer richtet, die gerne mal abseits der Zivilisation unterwegs sind, dürfte eine solche Satellitenverbindung für diese Anwender im Notfall lebensrettend sein.

Anzeige

Weitere Features: 5G und Blutdruckmessung

Laut Gurman plant Apple zudem, in künftigen Modellen der Apple Watch keine Intel-Modems mehr zu verbauen. Diese sind derzeit noch auf LTE (4G) beschränkt. In Zukunft soll stattdessen ein neuer Chip von MediaTek integriert werden. Der bietet sogenanntes „5G Recap“. Das ist ein 5G-Dienst, der für vernetzte Geräte und Wearables entwickelt wurde, die nicht auf die hohen Geschwindigkeiten eines standardmäßigen 5G-Netzes angewiesen sind. Ideal für eine Smartwatch, wie auch die Apple Watch Ultra 3.

Seit Jahren arbeitet Apple zudem an einer zuverlässigen Methode der Blutdruckmessung über die Apple Watch. Bisher wurde das Feature immer wieder verschoben, könnte 2025 aber endlich Premiere feiern. Sollte die Einführung dieses Mal klappen, wird die Apple Watch Ultra 3 selbstverständlich zu den Modellen gehören, die das Feature unterstützen werden. Doch auch die reguläre Apple Watch soll auf die Funktion zurückgreifen können.

Anzeige

Läuft alles nach Plan, können sich potenzielle Käufer der Apple Watch Ultra 3 im kommenden Jahr also auf drei neue Top-Features freuen – eine Satellitenverbindung, 5G-Kompatibilität und die Möglichkeit, mit der Smartwatch ihren Blutdruck messen zu können. Zum Design der Uhr sagt Gurman übrigens nichts. Erwartungsgemäß dürfte Apple daher die bekannte Form beibehalten.

Die Apple Watch Ultra 2 wurde bereits im letzten Jahr zusammen mit der Apple Watch Series 9 vorgestellt:

Apple Watch Series 9 und Ultra 2 vorgestellt Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.