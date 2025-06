Apple betritt Neuland: In eurem Wohnzimmer beginnt eine neue Ära

Apple bereitet sich offenbar auf den Start eines ganz neuen Betriebssystems vor. Mit homeOS könnte der Konzern eine neue Plattform ins Leben rufen, die bislang eher ein Schattendasein geführt hat.

Apple: homeOS taucht in Markenanträgen auf

Neuen Berichten zufolge steht Apples homeOS womöglich kurz vor seiner offiziellen Enthüllung. Eine Firma namens Home Operations Suite hat den Begriff in mehreren Ländern als Marke eingetragen, darunter in den USA, Argentinien, Peru und Liechtenstein. Genau diese Strategie nutzte Apple auch bei der Tarnung von visionOS, das später in der Vision Pro zum Einsatz kam.

Zwar ist nicht offiziell bestätigt, dass Apple hinter dieser Firma steckt, aber der Verdacht liegt nahe. Auch in Apples Jobangeboten und in der Software tvOS 17.4 ist homeOS bereits mehrfach aufgetaucht. Es dürfte sich also nicht um ein zufälliges Kürzel handeln.

homeOS soll zunächst anscheinend als Plattform für ein neues Apple-Gerät dienen: eine Art HomePod mit Display, der wie ein kleines Smart-Home-Kontrollzentrum funktioniert. Das Gerät dürfte optisch einem iPad ähneln, das auf einem Lautsprecher sitzt oder alternativ an der Wand hängt.

Nutzer könnten damit Videoanrufe über FaceTime führen, smarte Geräte im Haushalt steuern oder Apples Intercom-Funktion nutzen. Auch als Sicherheitszentrale mit Kameraeinsatz ist das neue Gerät denkbar.

Der Apple-Branchenanalyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass die Produktion des Geräts im dritten Quartal 2025 beginnt. Ein Marktstart in diesem Jahr ist eher unwahrscheinlich, aber Apple könnte auf der am 9. Juni beginnenden Apple-Konferenz WWDC zumindest einen Ausblick geben. Das Timing der Markenanmeldung passt perfekt zur kommenden Keynote.

homeOS: Ein neues Ökosystem entsteht

Sollte Apple homeOS tatsächlich vorstellen, wäre das ein wichtiger Schritt in Richtung einer stärkeren Smart-Home-Integration. Bisher blieb Apples Strategie in diesem Bereich eher zurückhaltend. Mit einer eigenen Plattform könnten Funktionen deutlich tiefer integriert werden, insbesondere in Verbindung mit Siri und HomeKit.

Apple HomePod kommt bislang ohne Display aus:

Apple HomePod der 2. Generation vorgestellt

