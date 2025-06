Alexa: Notruf wählen & Krankenwagen rufen – geht das?

Im Haushalt können viele Unfälle passieren. In einer Notlage, in der man nicht zu einem Telefon greifen kann, wäre es sinnvoll, den Notruf über Alexa zu wählen. Geht das? Kann man über einen Amazon-Echo-Lautsprecher direkt bei der Polizei oder Feuerwehr anrufen?

110 oder 112 mit Alexa anrufen?

Einen direkten Notruf kann man mit Alexa nicht absetzen. Das wird zur Vermeidung von Fehlalarmen und einem Missbrauch nicht angeboten. Grundsätzlich kann Alexa also keinen klassischen Notruf über die 110 oder 112 absetzen. Das liegt vor allem daran, dass Amazons Echo-Geräte nicht als Telefone mit offizieller Notruffunktion zugelassen sind. In Deutschland und den meisten anderen Ländern gibt es strenge gesetzliche Regelungen, wer einen Notrufdienst betreiben darf. Dazu gehört Amazon nicht. Normale Telefonnummern lassen sich nach der Einstellung von Echo Connect nicht über Alexa anrufen.

Notruf beim Amazon Echo: Alternativen und Fazit

Über die Alexa-App kann man zum Beispiel bestimmte Kontakte hinterlegen und einen Notfallkontakt anrufen lassen – aber eben keinen offiziellen Notruf. Dafür muss das Gerät entweder mit einer Festnetznummer oder einem Smartphone verknüpft sein, das über die Alexa-Anruf-Funktion verfügt.

Für Senioren oder alleinlebende Personen gibt es zudem Skills von Drittanbietern, die in Notsituationen vorher definierte Kontakte informieren können. Hierbei muss aber vorher alles genau eingerichtet und getestet werden. Das geht zum Beispiel mit diesem Skill:

Dein Hausnotruf

In dem Skill kann man Nummern von Freunden, Verwandten oder Nachbarn hinterlegen. Die Kontakte werden dann per SMS oder Telefon beziehungsweise E-Mail informiert, wenn ein vorher eingerichtetes Signalwort an Alexa übermittelt wurde. Eine vorherige Anmeldung im Webangebot des Betreibers ist notwendig. Der Dienst ist kostenpflichtig, und man muss ein Abonnement abschließen. Das geht hier. Beachtet die Kundenbewertungen mit einer Gesamtwertung von nur 3 Sternen. Es gibt Berichte, nach denen der Skill bei einigen Nutzern nicht funktioniert hat. Für den Notfall sollte man also eher auf ein zuverlässigeres System setzen. Auch Smartphones haben eine Notfall-Funktion:

Fazit: Alexa selbst kann keinen offiziellen Notruf an die 112 oder 110 senden. Sie kann aber durch Benachrichtigungen, Anrufe an festgelegte Kontakte oder über Drittanbieter-Services im Notfall unterstützen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte weiterhin ein klassisches Telefon oder ein Notrufsystem bereithalten.

