Apple hinkt bei wichtiger Technologie hinterher – Geld soll's jetzt richten

Apple hinkt bei KI hinterher – eine Übernahme von Perplexity AI könnte das ändern, wäre aber extrem teuer.

Laut Insider-Berichten befindet sich Apple aktuell in Gesprächen mit Perplexity AI. Das junge Unternehmen hat sich mit seiner KI-Suchmaschine, die Fragen in Echtzeit direkt aus dem Netz beantwortet, bereits einen Namen gemacht. Eine Übernahme oder Partnerschaft könnte Apple nicht nur technologisch, sondern auch strategisch voranbringen – und wäre mit kolportierten 14 Milliarden US-Dollar einer der größten Zukäufe in der Unternehmensgeschichte (Quelle: Bloomberg).

Perplexity als potenzieller Gamechanger für Apple

Während Wettbewerber wie OpenAI, Google und Microsoft bereits mit eigenen KI-Modellen und digitalen Assistenten punkten, agiert Apple bisher zurückhaltend. Zwar gab es Fortschritte, etwa durch neue KI-Funktionen in iOS und die Integration von ChatGPT, doch der große Wurf steht noch aus.

Perplexity könnte nun dafür sorgen, das Tempo bei Apple etwas anzuziehen. Die KI-Suchmaschine liefert Antworten auf Fragen in Echtzeit – direkt aus dem Netz, ähnlich wie ChatGPT mit Webzugriff. Das würde Apple unabhängiger vom zwar lukrativen, aber rechtlich wackeligen Deal mit Google machen.

Kauf oder lieber Kooperation? Die Konkurrenz schläft nicht

Offizielle Stellungnahmen gibt es bislang keine. Apple-Insider Mark Gurman berichtet jedoch von mehreren Gesprächen zwischen Apple und Perplexity, die sich derzeit noch im Frühstadium befinden sollen. Neben dem Produkt dürfte Apple auch das Entwicklerteam reizen – Perplexity gilt als Talentschmiede im KI-Bereich.

Laut Berichten gibt es allerdings Konkurrenz, denn auch Samsung soll sich eine Zusammenarbeit mit Perplexity sichern wollen. Die Frage ist: Wer macht zuerst Ernst?

