Perfekt für das Galaxy S25: Samsung schafft komplett neue Möglichkeiten

Samsung hat ein neues Modem vorgestellt, das nicht nur das 5G-Netz abdeckt, sondern auch eine Satellitenkommunikation erlaubt. Das Exynos 5400 5G kommt bereits in ersten Smartphones zum Einsatz, könnte sein volles Potenzial aber erst mit den Galaxy-S25-Modellen ausschöpfen.

Samsung hat ein neues Modem mit Satellitenkommunikation vorgestellt

Mit dem Exynos 5400 5G hat Samsung sein neues Modem vorgestellt, das Zwei-Wege-Satellitenkommunikation ermöglicht. Damit lassen sich im Notfall also nicht nur Notrufe per Satellit verschicken, sondern auch empfangen, um eventuell weitere Informationen zu teilen. Laut SamMobile ist genau dieses Modem bereits im Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus mit Exynos-Chips verbaut. Die Satellitenkommunikation wird aber nicht genutzt. Es wird damit gerechnet, dass diese erst mit den Galaxy-S25-Modellen freigeschaltet wird. Ob das dann auch rückwirkend passiert, ist nicht bekannt.

Das neue Exynos-Modem mit Zwei-Wege-Satellitenkommunikation könnte vor den Galaxy-S25-Smartphones aber noch in Google-Handys zum Einsatz kommen. Die Pixel-9-Smartphones sollen die Verbindung zu Satelliten aufbauen können, um Hilfe zu rufen, wenn kein klassisches Mobilfunknetz erreichbar ist. Samsung könnte die passenden Modems liefern, die das ermöglichen.

Ansonsten ist das „Exynos 5400 5G“-Modem das bisher schnellste Modem, das Samsung im Angebot hat. Es unterstützt alle gängigen Standards und Bänder. Das volle Potenzial wird aber wohl erst in neuen Smartphones ausgeschöpft werden können.

Im Video verraten wir euch, wie gut das Samsung Galaxy S24 im Test abschneidet:

Weitere Details zu den Galaxy-S25-Smartphones

Vielleicht auch deswegen könnte Samsung beim Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra nur noch auf Exynos-Chips setzen, um die Zwei-Wege-Satellitenkommunikation auf allen Modellen zu ermöglichen. Wie sich das am Ende auf die Leistung der Handys auswirkt, wird man abwarten müssen. Laut weiteren Gerüchten sollen die Displays zudem etwas größer werden und es soll ein neues Design der Smartphones eingeführt werden.

