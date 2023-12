Samsung soll mit dem Galaxy S25 einen komplett neuen Weg einschlagen

Aktuell sehen alle Samsung-Smartphones gleich aus. Egal ob günstiges Galaxy A14 oder teures Galaxy S23. Schaut ihr euch die Handys an, dann kann man den Unterschied nur bei genauerer Betrachtung feststellen. Was beim Galaxy S24 noch so bleiben soll, könnte Samsung laut neuesten Informationen mit dem Galaxy S25 ändern. Es soll nämlich ein neues Smartphone-Design geben.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S25 soll neues Design erhalten

Wenn euch die aktuellen Samsung-Smartphones etwas zu langweilig geworden sind, weil sie gefühlt alle gleich aussehen, dann gibt es gute Nachrichten. Noch nicht mit den Galaxy-S24-Modellen, aber 2025 mit den Galaxy-S25-Smartphones soll Samsung das Design seit Jahren wieder stärker verändern. Diese Aufgabe soll Ilhwan Lee übernehmen. Er ist ein ehemaliger Designer von Mercedes-Benz und aktuell zuständig für die MX-Oberfläche. Er soll mit seinem Team die Galaxy-Marke aufpolieren und passend dazu ein neues Design für die Top-Smartphones finden.

Wie genau Samsung das Design der Galaxy-S25-Smartphones im Vergleich zu den aktuellen Modellen verändert und ob es sich um große oder kleinere Neuerungen handelt, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. In den letzten Jahren hat Samsung seine Galaxy-Smartphones optisch sehr angeglichen und keine großen Sprünge mehr gemacht. Die größte Änderung war zuletzt das einheitliche Design der Kameralinsen, die einzeln eingefasst sind. Mit dem Galaxy S24 soll sich Samsung komplett vom Dual-Edge-Display trennen. Zukünftig würde es dann nur noch flache Bildschirme geben.

Im Video könnt ihr euch das aktuelle Design des Samsung Galaxy S23 Ultra im Detail anschauen:

Samsung Galaxy S23 Ultra im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy S24 steht vor der Tür

Samsung soll Mitte Januar 2024 zunächst die Galaxy-S24-Smartphones vorstellen, die optisch den Galaxy-S23-Smartphones sehr ähnlich sehen werden. Die größte Neuerung soll beim Galaxy S24 Ultra liegen, das, wie oben erwähnt, mit einem flachen, statt Dual-Edge-Display kommen dürfte. Sobald die Präsentation der Galaxy-S24-Modelle passiert ist, dürften aber auch schon die ersten Gerüchte zu den Galaxy-S25-Smartphones auftauchen. Wenn es dort wirklich ein neues Design geben wird, könnten CAD-Zeichnungen schnell die Runde machen, denn Leaker werden genau danach graben.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.