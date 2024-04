Günstiger als das Deutschlandticket: Bundesland holt Spar-Alternative zurück

Mit dem Deutschlandticket sind Fahrten im Nah- und Regionalverkehr im ganzen Bundesgebiet heutzutage kein Problem mehr. 49 Euro pro Monat kostet die allgemein gültige Fahrkarte. In Berlin steht jetzt eine Alternative kurz vor der Rückkehr, die nur 29 Euro kosten soll. Dafür wird allerdings auch deutlich weniger geboten.

Berlin macht’s billig: 29-Euro-Ticket als Alternative zum Deutschlandticket kehrt zurück

Das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat kommt gut an. Millionenfach hat sich die Fahrkarte verkauft, die seit fast einem Jahr erhältlich ist. Vielen Kunden ist der Preis aber auch noch zu hoch. Wer in Berlin lebt oder dort viel Zeit verbringt und auf den ÖPNV angewiesen ist, kann sich schon in Kürze auf eine günstigere Alternative freuen.

Denn die Hauptstadt bringt das 29-Euro-Ticket zurück. Innerhalb der Stadtgrenzen – im Tarifbereich AB – sollen damit Fahrten in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs sowie in den Fähren der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) möglich sein. Das Ticket wird, wie auch das Deutschlandticket, im Abonnement angeboten. Erster Geltungstag für das 29-Euro-Ticket soll der 1. Juli sein. Der Vorverkauf startet jedoch schon am 23. April (Quelle: heise).

Damit ist der Berliner Weg deutlich günstiger als das Deutschlandticket. Gleichzeitig bietet es viel weniger Leistung. Fahrten im Regionalverkehr sind nicht möglich, schließlich endet die Gültigkeit an den Berliner Stadtgrenzen. Selbst mit den Nachbarn in Brandenburg wurde keine Einigung über Anschlussmöglichkeiten erzielt. Wer also aus Berlin weiterfahren will, braucht dafür zusätzliche Tickets.

Für Inhaber eines Deutschlandtickets verbietet sich daher der Kauf des neuen Angebots in Berlin. Es gibt für sie keinen Grund, beide Fahrkarten zu besitzen. Wer allerdings nur in Berlin unterwegs ist, bekommt mit dem 29-Euro-Ticket eine günstigere Alternative.

Deutschlandticket legal und gratis: Hamburger Schüler haben’s gut

Auch andere Städte und Bundesländer bieten neben dem Deutschlandticket weiter eigenen Verbundlösungen an, mit denen etwa nur in Niedersachsen gefahren werden kann – einige anschließende Stopps sind auch möglich. Auch Bayern bietet beispielsweise ein eigenes Ticket an, hierbei handelt es sich in der Regel aber um Einmalfahrscheine oder Tagestickets. Hamburg hat zudem eine besondere Form des Deutschlandtickets ins Leben gerufen: Für Schüler ist der Fahrschein dort völlig kostenlos zu haben.

Günstigerer ÖPNV ist nicht die einzige Möglichkeit, im Alltag das Geld beisammen zu halten:

Berlin hatte das 29-Euro-Ticket schon einmal 2022 eingeführt. Es überbrückte die Zeit zwischen dem Ende des 9-Euro-Tickets Ende August 2022 und der Einführung des 49-Euro-Tickets im Mai 2023. Wie es mit dem Deutschlandticket weitergeht, ist derzeit noch offen. Gesichert ist die Finanzierung nur bis 2025.