iPad Pro 2024: Apple holt zum Rundumschlag aus

Wer in diesem Jahr noch auf ein neues iPad Pro hofft, der hofft vergebens und muss sich weiterhin gedulden. Doch die Geduld zahlt sich letztlich aus, denn Apple setzt 2024 zu nichts Geringerem als einem regelrechten Rundumschlag an. So viel wird sich ändern.

Apple Facts

Das aktuelle iPad Pro stellte Apple bereits im letzten Jahr vor. Dessen Nachfolger werden wir frühestens im Laufe des nächsten Jahres sehen. Was potenzielle Käuferinnen und Käufer dann erwartet, entschädigt für die längere Wartezeit.

iPad Pro 2024: Apple macht vieles neu

Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman teilt mit der Öffentlichkeit sein Wissen und sorgt so für mächtig Appetit. Beim iPad Pro macht Apple keine halben Sachen, laut Gurman wird es die größte Umgestaltung seit dem Modelljahr 2018 (Quelle: Bloomberg).

Damals führte Apple das noch immer gültige Design ein. Seitdem gibt es keinen Homebutton mit Touch ID mehr, stattdessen Face ID und schmalere Ränder an allen vier Bildschirmseiten. Auch der Lightning-Anschluss ist längst USB-C respektive Thunderbolt gewichen.

Doch was erwartet die Nutzerinnen und Nutzer im kommenden Jahr? Die bisher bekanntgewordenen Neuerungen:

Apples neuer M3-Chip: Erstmals sehen dürften wir diesen noch in diesem Jahr bei einem oder gleich mehreren Macs

Erstmals OLED-Bildschirme

Es bleibt bei den Bildschirmgrößen (circa 11 und 13 Zoll)

Das erste Magic Keyboard fürs iPad Pro zeigte Apple vor drei Jahren:

iPad Pro 2020: Apples Informationsvideo

Apple hört auf Kunden: Neues Magic Keyboard

Doch eine Neuheit konnte Apple bisher noch geheimhalten. Im Zuge der kompletten Überarbeitung des iPad Pro 2024 will Apple laut Gurman auch eine aktualisierte Version des Magic Keyboard für das iPad Pro anbieten. Bei dem soll Apple auf das bisherige Kundenfeedback gehört haben und fortan ein wesentlich größeres Trackpad verbauen.

Damit soll dann das iPad Pro 2024 nebst neuem Magic Keyboard optisch und funktional noch mehr einem „richtigen“ MacBook ähneln. Für Kundinnen und Kunden wird es also demnächst noch schwerer sein, sich zwischen beiden Geräteklassen von Apple zu entscheiden.

Vorstellen wird Apple das iPad Pro 2024 nicht vor dem Frühjahr 2024 oder vielleicht auch erst zum Frühsommer. Eine Aktualisierung noch vor diesem Zeitraum gilt als ausgeschlossen.