Apple zieht die Notbremse: iPad-Entwicklung gestoppt

Wer auf ein großes neues iPad hoffte, wird jetzt enttäuscht sein. Apple wollte in diesem Jahr ein Tablet in Übergröße veröffentlichen, doch der Konzern zog offenbar die Notbremse. Ganz aufgeben müssen XL-Liebhaber ihre Hoffnungen aber noch nicht.

Apple zieht iPad mit 14-Zoll-Display den Stecker

Gerüchte und Berichte bezüglich eines iPads jenseits der aktuell schon besetzen 12,9 Zoll gab es in den letzten Jahren reichlich. Zuletzt war immer wieder die Rede von einem Modell mit 14 beziehungsweise 14,1 Zoll. Der bekannte Bloomberg-Reporter und Apple-Insider Mark Gurman will nun erfahren haben, dass Apple in diesem Jahr kurz davor stand, ein solches iPad in Übergröße zu veröffentlichen (Quelle: Bloomberg).

Bereits seit 2021 erforsche Apple die Idee eines solchen großen iPads, nun wäre es 2023 fast zur Markteinführung gekommen. Doch diese Pläne sind laut Gurman nicht mehr aktuell und Apple nimmt fortan Abstand von einem iPad mit 14-Zoll-Display. Die Entwicklung wurde gestoppt.

Die Gründe für Apples Rückzug verbleiben im Dunkeln, doch es gibt Vermutungen. Offenbar könnte es unlösbare Komplikation bei der Umstellung auf die OLED-Technik gegeben haben. Die OLED-Bilschirme wären wohl in der Größe schlichtweg zu teuer geworden. Apple-Konkurrent Samsung hat mit dem Galaxy Tab S9 Ultra unlängst ein Tablet mit 14,6-Zoll-OLED-Display auf den Markt gebracht.

Die neuen iPad-Modelle mögen spekulativ sein, das kommende Betriebssystem für Apples Tabletes ist es nicht:

Hoffnung auf ein noch größeres Modell

Doch so ganz sollten Fans eines XL-iPads die Hoffnung noch nicht aufgeben, denn Apple könnte noch immer daran interessiert sein, ein solches Gerät in Zukunft auf den Markt zu bringen. Vorausgesetzt, man löst zuvor etwaige Probleme.

Unabhängig vom gestrichenen 14-Zoll-Modell soll sich nämlich ein noch größeres iPad in der Entwicklung befinden. Dieses könnte gar einen 16-Zoll-Bildschirm besitzen. Allerdings war es diesbezüglich in letzter Zeit sehr ruhig in der Gerüchteküche, wie die Kollegen von MacRumors anmerken.

Leicht größer soll derweil das größte iPad Pro im nächsten Jahr werden. Statt eines 12,9-Zoll-Displays soll der neue OLED-Bildschirm der kommenden Generation auf 13 Zoll anwachsen. Zugegeben nur ein minimaler Zugewinn, aber immerhin.