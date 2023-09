American Express: Geld auf Girokonto überweisen – geht das?

Habt ihr durch eine Rückbuchung überschüssiges Guthaben auf eurem American-Express-Konto oder wollt Schulden auf einem Girokonto überbrücken, stellt ihr euch vielleicht die Frage, wie man Geld von seiner American Express auf euer Bankkonto überweisen kann.

Geld auf das Amex-Konto überweisen funktioniert recht einfach. Dafür benötigt ihr lediglich eure Kontonummer für die Kreditkarte. Diese Nummer findet ihr zum Beispiel in eurer Kontoübersicht und auf Abrechnungen. Andersherum wird es jedoch schwieriger.

American Express: Überweisung auf eigenes Bankkonto durchführen?

Es gibt bei American Express keine Funktion, mit der man Geld von der Kreditkarte auf ein Bankkonto überweisen kann. Es ist vom Kreditkartenanbieter also nicht vorgesehen, Geld auf diesem Weg vom Kartenkonto zu bekommen. Das hat verschiedene Gründe. Da man mit der American-Express-Karte unter anderem Meilen bei „Miles & More“ und Punkte bei anderen Bonusprogrammen sammeln kann, könnte man das System durch Überweisungen auf das eigene Konto austricksen und sich so Punkte erschummeln. Daneben soll so verhindert werden, dass Schulden auf dem Girokonto mit dem Kreditrahmen der Kreditkarte beglichen werden.

In einigen Foren gibt es zwar Anleitungen, mit denen man Geld über Umwege vom Kreditkartenkonto auf das eigene Bankkonto übermitteln kann, dabei sollte man aber vorsichtig sein. Oft verstößt man dabei gegen Nutzungsbedingungen und riskiert so, dass das Konto zumindest vorübergehend gesperrt wird.

Keine Überweisungen bei Amex möglich

Oft wird zum Beispiel vorgeschlagen, dass man Geld von der Kreditkarte mit der „Freunde“-Option bei PayPal auf ein Konto überweist. Das ist aber laut dem Kunden-Service von Amex verboten. Nutzt man die Freunde-Zahlung also, um damit private Zahlungen durchzuführen, könnte es Nachfragen vom Anbieter oder ein gesperrtes Konto geben (Quelle). An anderen Stellen wird vorgeschlagen, dass man alternative Kontoanbieter wie N26 nutzt. Damit soll sich Geld von dem N26-Konto auf das Bankkonto einzahlen lassen. Ist das N26-Konto mit American Express verknüpft, könnte man so an das Geld bei Amex kommen. Dieser Weg funktioniert aber inzwischen nicht mehr.

Andere Nutzer schlagen vor, dass man ein Girokonto bei Revolut eröffnet, um sich darauf Geld über einen Bezahldienst Skrill oder SumUp vom American-Express-Konto überweisen zu lassen. Das klappt aber ebenfalls nicht mehr (Quelle). Aktuell gibt es also keine sichere Möglichkeit, um Geld von einem American-Express-Konto auf sein eigenes Konto zu überweisen. Will man Guthaben transferieren, kann man es zunächst bar abheben, um anschließend eine Bareinzahlung auf sein Konto vorzunehmen.

