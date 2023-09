Wie kann man Geld auf eine Kreditkarte überweisen?

Habt ihr eine Kreditkarte, könnt ihr darauf Geld überweisen. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn ihr nicht darauf warten wollt, bis ein Rechnungsbetrag automatisch zu einem vereinbarten Zeitpunkt ausgeglichen wird oder um im Voraus Guthaben auf das Kreditkartenkonto zu laden, um es dann in Ruhe auszuschöpfen.

Man kann dabei Geld nicht nur auf seine eigene Kreditkarte überweisen, sondern auch fremde Karten. Auch Besitzer einer Prepaid-Kreditkarte können ihr Konto zudem durch eine Überweisung aufladen. Eine Überweisung auf das Kreditkartenkonto funktioniert im Prinzip genauso wie die Überweisung auf ein normales Girokonto. Ihr braucht also lediglich die IBAN eurer Kreditkarte

Geld auf Kreditkarte überweisen: So gehts

Jedes Kreditkartenkonto hat genauso wie ein Girokonto eine eigene IBAN, , also Kontonummer, Die IBAN findet ihr oft auf der Rückseite der Kreditkarte oder im Kundenkonto. Auch auf Abrechnungen sowie Unterlagen, die ihr vom Kreditkartenanbieter erhalten habt, sollte die Nummer stehen. Seid ihr euch unsicher, kontaktiert den Support eures Kreditkartenanbieters und fragt nach der Kontonummer beziehungsweise danach, wo ihr sie finden könnt.

Das solltet ihr vor der Überweisung beachten:

Bei der Überweisung solltet ihr auf die r ichtigen Angabe n achten, damit euer Geld auch das richtige Ziel erreicht.

n achten, damit euer Geld auch das richtige Ziel erreicht. Als Kontonummer verwendet ihr nicht die normale Kreditkartennummer . Diese ist zu lang und liegt nicht im SEPA-Format vor, welches für Banküberweisungen notwendig ist.

. Diese ist zu lang und liegt nicht im SEPA-Format vor, welches für Banküberweisungen notwendig ist. Kreditkarten besitzen stattdessen eine eigene Kontonummer, die ihr verwenden solltet. Bei einigen Bankinstituten gibt es zudem eine generelle Kontonummer für alle Kreditkartenüberweisungen.

Die Zuweisung zu eurem Konto erfolgt dann über den Verwendungszweck, in welchem zum Beispiel wiederum die Kreditkartennummer eingetragen wird.

Natürlich könnt ihr auch Geld auf eine fremde Kreditkarte überweisen. Lasst euch hier vom Geldempfänger ebenfalls die passende Kontonummer geben.

überweisen. Lasst euch hier vom Geldempfänger ebenfalls die passende Kontonummer geben. Als Verwendungszweck empfiehlt es sich, die Kreditkartennummer einzugeben.

Die Überweisung kann so ganz einfach im Online-Banking durchgeführt werden. Ohne Online-Konto bei der Bank nutzt man den klassischen Überweisungsträger auf Papier:

Nutzt die IBAN der Kreditkarte oder die allgemeine Kontonummer des Kreditkartenanbieters und gleichzeitig eure 16-stellige Kreditkartennummer als Verwendungszweck. Gebt den gewünschten Betrag ein, der überwiesen werden soll. Führt die Überweisung durch.

Geld auf Kreditkarte überweisen

Die Kreditkartennummer findet ihr auf der Kreditkarte und der Kreditkartenabrechnung. Hat eure Kreditkarte eine eigene Kontonummer, lest ihr diese Angabe in eurem Online-Konto oder in den Vertragsunterlagen ab.

Die Überweisung auf eine Kreditkarte dauert genauso lange wie die „normale“ Überweisung. In der Regel sollte das Geld also nach einem bis zwei Werktagen auf eurem Kreditkartenkonto landen. Je nach Kreditkartengesellschaft kann eine zusätzliche Bearbeitungszeit anfallen, so dass der Betrag erst nach drei bis vier Werktagen auf das Konto gebucht wird.

Eine Überweisung kann aus verschiedenen Gründen notwendig sein:

Ihr habt den Verfügungsrahmen der Kreditkarte bereits ausgeschöpft.

Es muss ein bestimmter Betrag geblockt werden, der den vom Kreditkartenanbieter vorgegeben Verfügungsrahmen übersteigt.

Ihr wollt eure Prepaid-Kreditkarte aufladen.

Es werden Zinsen für Barabhebungen erhoben, die durch ein vorhandenes Guthaben verhindert werden können.

Ein offener Saldo wird nicht vollständig automatisch zum Monatsende abgehoben.

Hat alles geklappt? Habt ihr euer Kreditkartenkonto per Überweisung aufladen können? Oder gibt es bei eurem Anbieter Einschränkungen? Postet eure Erfahrungen in die Kommentare!

