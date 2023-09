Diebe plündern Geldautomaten: Billiger Bastler-PC macht es möglich

In den USA sind drei Kriminelle dabei erwischt worden, mit einem Bastler-Computer Geldautomaten ausgeräumt zu haben. Ein kleiner Raspberry Pi reichte anscheinend schon aus, um über 5.000 US-Dollar zu erbeuten. Jetzt muss sich das Trio vor Gericht verantworten.

Raspberry Pi: Diebe überlisten Geldautomaten

In Lubbock, Texas, ist es drei Kriminellen anscheinend gelungen, mehrere Geldautomaten mithilfe eines Mini-PCs zu überlisten. Dabei soll der populäre Bastler-Computer Raspberry Pi zum Einsatz gekommen sein. Berichten nach waren die Diebe bei einer ganzen Reihe von Automaten mit ihrem kriminellen Vorgehen erfolgreich. Sie konnten über 5.000 US-Dollar erbeuten. Die genaue Summe wurde nicht öffentlich gemacht.

Unklar bleibt, wie genau es das Trio geschafft hat, die Sicherheitsmechanismen der Geldautomaten auszuhebeln. Auch die Umstände der Verhaftung haben es nicht an die Öffentlichkeit geschafft. Den Berichten zufolge sind die örtlichen Behörden auf das Treiben der drei Personen aufmerksam gemacht worden. Sie wurden in einem Hotelzimmer aufgespürt und in Haft genommen. Unter den sichergestellten Beweisen sollen sich gleich mehrere Raspberry Pis befunden haben.

Das Trio muss sich jetzt vor Gericht verantworten. Ihnen wird laut Gerichtsakten „illegale Abhörung, Nutzung oder Offenlegung von drahtgebundener, mündlicher oder elektronischer Kommunikation sowie kriminelle Aktivitäten“ vorgeworfen. Zusätzlich wird einen der Personen wegen Fälschung angeklagt (Quelle: Tom's Hardware).

Raspberry Pi: Günstiger Mini-Computer

Der Raspberry Pi gilt als echtes Multitalent. Wie sich jetzt zeigt, ist Geldautomaten zu überlisten, dabei aber nur eine der Möglichkeiten, wie sich der Mini-PC einsetzen lässt. Der Rechner kann zum Beispiel als Media-Center oder Emulator für Retro-Konsolen verwendet werden. Weitere Anwendungsfälle haben wir hier gesammelt: Raspberry Pi: Die 10 coolsten Projekte zum Nachbauen.

